Michael Carrick chỉ có mặt hơn 3 tiếng tại trung tâm huấn luyện Carrington hôm qua (26/10), trong lúc BLĐ tiến hành cuộc họp riêng quyết định tương lai của ông.

Michael Carrick rời Carrington lúc 17h, sau khi đến đây ngay trước trận giao hữu kín giữa U21 MU và U21 Hull City.

Giám đốc bóng đá Jason Wilcox và Giám đốc điều hành Omar Berrada tiếp tục họp bàn tìm lối thoát cho cuộc khủng hoảng của MU.

Carrick lái xe chở con trai rời Carrington - Ảnh: Eamonn

Cuộc họp diễn ra chỉ cách nơi Carrick cùng các cộng sự đứng theo dõi trận đấu bên đường biên vài mét.

Khoảng 45 phút sau khi trận giao hữu kết thúc, Michael Carrick lái xe rời Carrington cùng con trai Jacey.

Tương lai Carrick đang bị đặt dấu hỏi lớn sau thất bại 0-3 trước Bournemouth tại Old Trafford. Đây đã là thất bại thứ 6 của MU sau 13 trận mùa này.

Kết quả ấy kéo dài chuỗi không thắng của Quỷ đỏ lên con số 8. Từ đầu mùa, đội bóng của Carrick mới giành được hai chiến thắng.

MU hiện đứng thứ 16 trên bảng xếp hạng Premier League, chỉ hơn nhóm xuống hạng 1 điểm.

Nếu Michael Carrick ra đi, cựu HLV Newcastle - Eddie Howe là ứng viên được Wilcox ưu tiên lựa chọn.

Trong khi Julian Nagelsmann được người đứng đầu bộ phận tuyển dụng của MU - Christopher Vivell đánh giá cao. Vivell đã thăm dò khả năng nhận lời của chiến lược gia đồng hương.

Về phần mình, cựu danh thủ Gary Neville ủng hộ MU bổ nhiệm Carlo Ancelotti hoặc Mauricio Pochettino.