HLV Michael Carrick đang xem Lewis Hall là mục tiêu ưu tiên để tăng cường vị trí hậu vệ trái, trước khi mùa giải mới khởi tranh vào cuối tháng 8.

Cầu thủ 21 tuổi được xác định là phương án kế thừa lâu dài cho Luke Shaw, người chỉ còn chưa đầy một năm hợp đồng với đội chủ sân Old Trafford.

Lewis Hall nghiêng về khả năng gia nhập MU - Ảnh: SunSport

Quỷ đỏ vừa đón nhận tín hiệu tích cực, trước lúc gửi lời đề nghị chính thức tới Newcastle.

Theo nhà báo chuyên theo dõi Chelsea - Simon Phillips, Lewis Hall đã khước từ cơ hội tái hợp đội bóng cũ, dù HLV Xabi Alonso trực tiếp liên hệ thuyết phục anh trở lại Stamford Bridge.

Lewis Hall là sản phẩm trưởng thành từ lò đào tạo Chelsea. Anh không mặn mà trước viễn cảnh tái xuất đội bóng Tây London, qua đó mở ra cơ hội lớn để MU nhập cuộc.

Simon Phillips tiết lộ: "Xabi Alonso cố gắng chiêu mộ Lewis Hall, nhưng cậu ấy chưa bao giờ thực sự muốn trở lại Chelsea. Bạn chỉ có thể thuyết phục đến một mức nào đó.

Tôi chưa thể khẳng định Hall sẽ gia nhập MU, nhưng mọi dấu hiệu đều đang cho thấy khả năng đó rất cao."

Nguồn tin cũng cho biết, Lewis Hall sẵn sàng chuyển tới Old Trafford vì cảm thấy thất vọng khi bị gạch tên khỏi danh sách 26 cầu thủ Anh tham dự World Cup 2026.

Việc không được HLV Tuchel triệu tập là một trong những bất ngờ lớn, nhất là khi Lewis Hall vừa trải qua mùa giải ấn tượng với 46 lần ra sân trên mọi đấu trường cùng Newcastle.

Bên cạnh đó, những biến động mạnh về lực lượng tại sân St James' Park cũng là nguyên nhân khiến hậu vệ trẻ cân nhắc nghiêm túc khả năng tìm kiếm bến đỗ mới cho sự nghiệp.