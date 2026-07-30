Tờ Daily Mail loan tin, thuyền trưởng Michael Carrick đã thông báo với 4 cầu thủ trong đội hình MU không còn nằm trong kế hoạch của ông ở mùa giải mới.

Carrick đang thực hiện việc tinh gọn đội hình Quỷ đỏ, trước khi có thể mua sắm thêm ở kỳ chuyển nhượng mùa hè.

Sau Youri Tielemans, Carrick dự kiến bổ sung thêm 2 bản hợp đồng nữa, cho tuyến giữa và hàng thủ. Ảnh: Fabrizio Romano

Sau khi được bổ nhiệm làm HLV trưởng chính thức – phần thưởng cho thành quả giúp MU xếp thứ 3 Ngoại hạng Anh, có vé dự Cúp C1 mùa tới, Carrick đã tiến hành cải tổ hàng tiền vệ, chiêu mộ Andrey Santos của Chelsea và Youri Tielemans từ Aston Villa với tổng chi phí khoảng 93,2 triệu euro (80 triệu bảng).

Carrick dự kiến ký thêm 1 tiền vệ nữa ở chuyển nhượng hè này, đồng thời cũng cần tăng cường hàng thủ, nhưng trước tiên MU cần bán 4 cầu thủ.

Và những cái tên được Carrick thông báo đi tìm đội bóng mới, không còn tương lai tại Old Trafford là Radek Vitek, Harry Amass, Dan Gore và Toby Collyer.

Trong 4 cái tên trên, chỉ thủ môn Vitek là không cảm thấy bất ngờ, bởi anh đã xác định ra đi. Còn Harry Amass, Dan Gore và Toby Collyer đều không tránh được sự thất vọng.

Nhưng Carrick nói rất rõ với họ rằng, sẽ không có cơ hội ở đội 1 MU và kế hoạch của đội là bán đứt họ hoặc cho mượn.

Sau những kết quả tích cực trong thời gian được bổ nhiệm tạm quyền ở mùa giải vừa qua, Carrick được trông mong chính xác là người có thể đưa MU trở lại với các danh hiệu, nhất là Premier League và Cúp C1 – những chiến tích trở nên xa vời với họ, thời hậu Sir Alex.