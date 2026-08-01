Theo báo chí Anh, MU đang đẩy mạnh kế hoạch nâng cấp vị trí hậu vệ trái và Lewis Hall của Newcastle United nổi lên như mục tiêu hàng đầu trong kỳ chuyển nhượng hè 2026.

Đội chủ sân Old Trafford đã tăng cường theo dõi tuyển thủ U21 Anh và đang đánh giá khả năng thực hiện thương vụ được định giá khoảng 60 triệu bảng.

MU ưu tiên mua Lewis Hall cho cánh trái. Ảnh: NUFC

Hall được cho là đã xem xét rời Newcastle sau khi “Chích chòe” có nhiều biến động về mặt nhân sự, với một loạt cuộc chia tay đã và sắp xảy ra.

Mới nhất là trường hợp HLV Eddie Howe chia tay đội bóng. Trước đó, Anthony Gordon và lần lượt cập bến Barca và Tottenham.

Điều đó mở ra hy vọng cho MU. Newcastle rất khó giữ chân tài năng trẻ của mình.

Sau một mùa giải thi đấu nổi bật với 46 lần ra sân, ghi 1 bàn và có 2 kiến tạo, Hall được đánh giá là mẫu hậu vệ hiện đại, có khả năng hỗ trợ tấn công tốt, đồng thời vẫn còn nhiều tiềm năng phát triển ở tuổi 21.

Bên cạnh đó, anh đá được vị trí trên hàng tiền vệ. Đây là mẫu cầu thủ phù hợp với định hướng trẻ hóa đội hình của “Quỷ đỏ”.

MU hiện coi việc bổ sung một hậu vệ trái chất lượng là ưu tiên, khi khu vực này liên tục bị ảnh hưởng bởi chấn thương và phong độ thiếu ổn định trong thời gian qua.

Lãnh đạo Old Trafford được cho là đang tính toán các phương án tài chính trước khi gửi đề nghị chính thức tới Newcastle.

Dù vậy, thương vụ này được dự báo sẽ không dễ dàng. Newcastle không chịu áp lực phải bán người và từng phát đi tín hiệu chỉ chấp nhận đàm phán nếu nhận được mức phí vào khoảng 60 triệu bảng.

Nếu quyết tâm theo đuổi Hall đến cùng, MU nhiều khả năng sẽ phải thực hiện một trong những thương vụ đắt giá nhất dành cho hậu vệ cánh trong mùa hè năm nay.