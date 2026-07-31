Marcus Rashford có thể trở thành quân bài đặc biệt trong nỗ lực chiêu mộ Manu Kone của MU ở kỳ chuyển nhượng hè 2026.

Theo Gazzetta dello Sport, đội chủ sân Old Trafford đang cân nhắc đưa tiền đạo người Anh vào một thỏa thuận trao đổi với AS Roma để giảm số tiền mặt phải bỏ ra.

MU muốn dùng Rashford đổi lấy Kone. Ảnh: FA

Manu Kone là mục tiêu mà HLV Michael Carrick rất muốn có nhằm tăng cường tuyến giữa sau khi Casemiro rời đội và Manuel Ugarte dính chấn thương dây chằng chéo tại World Cup 2026.

Tuy nhiên, MU không muốn chi đủ 60 triệu euro như yêu cầu từ Roma, nên phương án dùng Rashford làm một phần của thương vụ đã được đưa lên bàn đàm phán.

Về phía Roma, đội bóng thủ đô Italia cần bán Kone để đáp ứng các quy định về Luật Công bằng tài chính (FFP) của UEFA, đồng thời có thêm ngân sách bổ sung lực lượng.

Dù vậy, nếu không đạt được thỏa thuận trao đổi cầu thủ, Roma vẫn giữ nguyên lập trường chỉ chấp nhận mức phí chuyển nhượng 60 triệu euro.

Rashford vừa kết thúc mùa giải 2025/26 theo dạng cho mượn tại Barcelona và vẫn còn hợp đồng với MU đến năm 2028. Dù Michael Carrick chưa hoàn toàn loại trừ khả năng sử dụng tiền đạo 28 tuổi, ban lãnh đạo “Quỷ đỏ” được cho là ưu tiên bán anh để giảm đáng kể quỹ lương.

Rào cản lớn nhất nằm ở mức đãi ngộ của Rashford. Nếu chuyển sang Serie A, cầu thủ người Anh có thể phải chấp nhận giảm lương hoặc MU sẽ phải hỗ trợ một phần thu nhập.

Trong những ngày đầu tháng 8, lãnh đạo MU và Roma dự kiến sẽ tiếp tục đàm phán để quyết định liệu thương vụ trao đổi này có thể trở thành hiện thực hay không.