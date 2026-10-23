Thất bại nặng nề ở Champions League, Lisandro Martinez rồi Bruno Fernandes nổi loạn, khiến cuộc khủng hoảng của MU thêm trầm trọng và tương lai Michael Carrick báo động đỏ.

Thất bại nối thất bại

Trước Atletico Madrid, MU thủng lưới ngay phút đầu tiên. Gặp Como, bàn thua đến ở phút thứ 2. Đội bóng Anh nhận thêm một thất bại tại Champions League, một lần nữa rơi vào thế bị dẫn bàn khi trận đấu vừa bắt đầu.

Bên hồ Como thơ mộng, MU trình diễn thứ bóng đá xấu xí. Michael Carrick không biết cách vực dậy tinh thần các học trò trong giờ nghỉ, khi đội nhà bị dẫn bởi siêu phẩm của Nico Paz. Những điều chỉnh nhân sự xuất hiện, nhưng các bàn thắng tiếp theo cũng đến với đội bóng Italia.

MU liên tiếp thất bại ở Champions League. Ảnh: MUCF

Bàn thắng của Zirkzee trong thời gian bù giờ không mang nhiều ý nghĩa. Nó chỉ giúp tô điểm đôi chút cho tỷ số, theo một cách gượng gạo. Không ích gì.

Trong trận thua chung cuộc 1-4 ấy, khoảng 500 trong số 700 CĐV trên khán đài dành cho đội khách đã bỏ về sớm. Sau tiếng còi mãn cuộc, Carrick tiến đến xin lỗi khoảng 200 người còn ở lại. Ông phớt lờ các cầu thủ, không nói với họ lời nào, cũng không tìm cách vực dậy tinh thần.

Sau thất bại ở Metropolitano, Lisandro Martinez từng chỉ trích công tác chuyển nhượng mùa hè của giám đốc bóng đá. Lần này, đến lượt Bruno Fernandes chỉ trích HLV, đề cập đến sự cần thiết phải chơi dũng cảm hơn và pressing theo kiểu một kèm một.

Carrick đáp lại trong cuộc họp báo: “Ở hiệp 2, chúng tôi đã thử kèm người và cuối cùng nhận bàn thua thứ 2.

Tôi vô cùng thất vọng, bức bối. Hơn cả bức bối, tôi đang tức giận. Hệ thống nào, chiến thuật nào cũng vậy, nếu không chịu chạy, cả khi tấn công lẫn lúc lùi về, bạn sẽ không thể chiến thắng”.

Dù những lời Carrick nói có xác đáng đến đâu, ông vẫn sẽ là người phải gánh hậu quả. Trận gặp Bournemouth (21h ngày 25/10) - đội vừa thắng Milan 3-0 ở Europa League - đã cận kề là điều duy nhất mang lại cho ông chút bảo đảm giữa bầu không khí đầy bất định.

Phải chờ xem điều gì xảy ra sau Chủ nhật, khi MU đối đầu đội bóng từng hòa 4-4 trong lần gần nhất làm khách tại Old Trafford, thắng 3-0 ở cả hai chuyến viếng thăm trước đó.

Eddie Howe, Julian Nagelsmann và Antonio Conte hẳn sẽ theo dõi sát trận đấu này. Họ là những cái tên được nhắc đến cho khả năng thay thế Carrick.

Bruno Fernandes công khai chỉ trích chiến thuật của Carrick. Ảnh: ESPN

Chỉ 2 chiến thắng trong 11 trận, đó là thành tích của một MU thua đội mới lên hạng Hull City ngay vòng mở màn Premier League, rồi đánh mất lợi thế dẫn 2-0 để bị Brighton loại khỏi League Cup.

MU đã rơi xuống nửa dưới bảng xếp hạng Premier League, chỉ còn là cái bóng của tập thể mùa trước từng vươn lên từ hoàn cảnh tương tự để giành vé trở lại Champions League sau hai năm vắng bóng.

Khi ấy, Carrick tiếp quản đội với tư cách HLV tạm quyền và giúp MU thắng 12 trong 17 trận cuối mùa. Thành tích đó mang lại cho ông bản hợp đồng chính thức tại Old Trafford, nơi sự kiên nhẫn đang cạn dần.

Không chiến lược, thiếu kiên nhẫn

Carrick có vẻ sẽ trở thành một cái tên nữa trong danh sách những HLV bất hạnh tại MU. Ông đến vào tháng Giêng để thay Amorim, người trước đó cũng được bổ nhiệm giữa mùa nhằm thế chỗ Erik ten Hag.

Người tiền nhiệm của Ten Hag là Ralf Rangnick, người tiếp quản vị trí Ole Solskjaer để lại.

Solskjaer từng trải qua hoàn cảnh giống Carrick hiện tại: cựu cầu thủ, HLV tạm quyền, HLV chính thức, rồi bị sa thải.

Thực tế, chính Carrick từng tạm thời nắm đội trong khoảng thời gian từ khi Solskjaer ra đi đến lúc Rangnick xuất hiện.

Những cuộc sa thải liên tiếp để lại hệ quả tài chính qua các khoản bồi thường. Kể từ khi Alex Ferguson nghỉ hưu năm 2013, MU đã chi khoảng 120 triệu euro để chấm dứt hợp đồng với các HLV.

Carrick có thể trở thành nạn nhân tiếp theo phải rời ghế HLV ở Old Trafford. Ảnh: TNT

Có vẻ chỉ còn là vấn đề thời gian trước khi Carrick trở thành người tiếp theo bị sa thải trong danh sách 11 HLV, gồm cả tạm quyền lẫn chính thức, đã ngồi ghế chỉ đạo tại Old Trafford kể từ khi Ferguson ra đi.

Khát vọng đưa MU trở lại thế lực hàng đầu châu Âu đang khiến ban lãnh đạo phải trả giá. Không có chiến lược, chỉ có những quyết định ứng biến. Họ mải tìm giải pháp trước mắt mà không dừng lại phân tích hậu quả lâu dài.

Gần đây, Ten Hag mô tả nền văn hóa ấy là độc hại. Ông cho rằng giới lãnh đạo MU trao quyền cho các cầu thủ, cho phép họ thách thức quyền uy của HLV.

Rất ít HLV có cơ hội tái thiết MU theo ý mình, được trao đủ thời gian và không gian để xoay xở. Yêu cầu thành công tức thì chi phối tất cả. Nhưng điều đó cũng để lại hậu quả.

Trong 5 mùa giải gần nhất, MU chi gần 1,12 tỷ euro mua cầu thủ, trong khi thường phải bán rẻ và chỉ thu về khoảng 350 triệu euro.

Dường như không có kế hoạch nào, cũng không có đủ kiên nhẫn để đảo ngược tình thế. Đó là địa ngục mà chính những “Quỷ đỏ” đang mắc kẹt.