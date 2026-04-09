MU đang chuẩn bị cho cuộc sống sau khi Casemiro rời đi, khi hợp đồng kết thúc vào tháng 6/2026.

Bất chấp việc Mainoo đã ký hợp đồng mới gắn bó lâu dài cùng đội chủ sân Old Trafford, lãnh đạo Quỷ đỏ tin rằng, bổ sung thêm 1 tiền vệ trung tâm là không đủ.

Với tiềm năng trở lại Champions League mùa tới và Ugarte chỉ chơi 800 phút mùa này, chuyện cầu thủ người Uruguay phải ra đi là không tránh khỏi.

Theo chuyên gia chuyển nhượng Fabrizio Romano, dường như MU sẽ vung tiền chiêu mộ 2 tiền vệ trung tâm mới hè 2026.

Chính vì thế, Manuel Ugarte nhiều khả năng phải tìm bến đỗ mới sau hai năm thất vọng tại xứ sương mù.

Tiền vệ trị giá 52 triệu bảng từ PSG đá chính 22 trận ở Premier League dưới thời Ruben Amorim mùa 2024/25, nhưng chấn nhận phận dự bị thời gian gần đây.

Việc mất cả Casemiro và có thể cả Ugarte đã thay đổi cách suy nghĩ của những nhà quản lý MU, khi họ lên kế hoạch thi đấu nhiều trận hơn và bổ sung thêm chiều sâu đội hình.

Trong số các ứng viên, nổi bật là hai cái tên Elliot Anderson và Sandro Tonali. Một trong hai cái tên kể trên có thể cập bến Old Trafford thay trực tiếp Casemiro.

Ngoài ra, Quỷ đỏ còn đang nhắm đến một số mục tiêu giá phải chăng hơn như Joao Gomes và Andre (cùng của Wolves) hay Alex Scott (Bournemouth).