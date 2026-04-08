Anderson nổi lên như là một trong những ngôi sao được săn đón nhất Ngoại hạng Anh quãng một năm trở lại đây, nhờ phong độ chói sáng cùng Forest.

Tiền vệ 23 tuổi trở thành mục tiêu của hàng loạt CLB lớn ở xứ sương mù như MU, Chelsea hay Tottenham.

Elliot Anderson ưu tiên gia nhập Man City hơn MU - Ảnh: T.T

Tuy nhiên, ban lãnh đạo Man City coi cựu sao Newcastle là ứng viên hàng đầu thay Rodri trên hàng tiền vệ. Họ tự tin có thể chiêu mộ thành công Anderson với mức phí chỉ 65 triệu bảng.

Được biết, Man "xanh" đang dẫn đầu cuộc đua ký sao mới nổi của Tam sư. Elliot Anderson dự kiến rời sân City Ground hè này, bất kể Nottingham Forest có trụ hạng hay không.

Cầu thủ 23 tuổi tiết lộ với bạn bè rằng, gia nhập Man City là lựa chọn ưu tiên của anh, chứ không phải MU.

Đội chủ sân Etihad hy vọng sẽ hoàn tất thương vụ ngay đầu hè, sau khi mùa giải Ngoại hạng Anh 2025/26 kết thúc và trước thời điểm Anderson lên đường tham dự World Cup 2026.

Việc đạt được thỏa thuận sớm sẽ tránh được rủi ro giá trị của Anderson tăng vọt, nếu anh thi đấu thành công ở Bắc Mỹ hè này cùng tuyển Anh.

Anderson khẳng định mình là một trong những tiền vệ trẻ xuất sắc nhất Premier League và có bước thăng tiến vượt bậc kể từ ngày gia nhập Forest từ Newcastle hè 2024.

MU cũng rất muốn chèo kéo anh về sân Old Trafford để thay lão tướng Casemiro, với lời hứa hẹn trả lương hấp dẫn. Tuy nhiên, Quỷ đỏ đang thất thế so với kình địch cùng thành phố.