MU có kế hoạch mua Camavinga
Làng bóng đá châu Âu sôi động trước thông tin Real Madrid đang rất quan tâm đến tương lai của tiền vệ Eduardo Camavinga tại Real Madrid.
Theo báo chí Tây Ban Nha, sự tiến bộ của Thiago Pitarch, cũng như một khi Jude Bellingham lấy lại trạng thái tốt nhất, đồng nghĩa với việc vai trò của Camavinga bị ảnh hưởng.
Gần đây, có nhiều thông tin cho rằng PSG muốn mua Camavinga. MU cũng không đứng ngoài cuộc chơi khi đang tìm kiếm gương mặt thay thế Casemiro.
Mặc dù Elliot Anderson – cũng là mục tiêu của Man City – được nhắc đến như một ưu tiên, nhưng bộ phận thể thao MU vẫn đang xây dựng những phương án khác nhau cho hoạt động chuyển nhượng.
Real Madrid chưa phản ứng về tương lai Camavinga. Tuy nhiên, nếu nhận được đề nghị hợp lý, “Los Blancos” có thể sẽ đồng ý bán tiền vệ người Pháp.
PSG muốn lấy De Jong
Truyền thông châu Âu đưa tin, Frenkie De Jong một lần nữa trở thành mục tiêu mà PSG nhắm đến cho kỳ chuyển nhượng mùa hè 2026.
Tiền vệ người Hà Lan, người thường xuyên gặp những vấn đề thể chất, luôn nằm trong kế hoạch ưu tiên của PSG để xây dựng đội hình dự trên triết lý bóng đá của Luis Enrique.
Nhà ĐKVĐ Champions League tìm kiếm một cầu thủ có khả năng kiểm soát bóng, nhịp điệu và sự cân bằng. Đây là những phẩm chất định hình phong cách của De Jong.
Luis Enrique tin rằng cựu tiền vệ Ajax hoàn toàn phù hợp với hệ thống của mình, nên PSG sớm khởi động kế hoạch đàm phán.
Barca dự kiến chỉ ngồi vào bàn đàm phán với giá 70 triệu euro. Dù vậy, đề xuất từ PSG chưa vượt qua con số 55 triệu euro.
Liverpool tiếp cận Palestra
Hướng đến mùa giải mới, Liverpool có kế hoạch chiêu mộ Marco Palestra để bổ sung hàng thủ và tăng thêm tính linh hoạt trong lối chơi.
Palestra xuất thân từ vị trí hậu vệ phải, nhưng có khả năng hoạt động cả hai cánh. Cầu thủ 21 tuổi này giỏi cả công lẫn thủ.
Arne Slot tin tưởng Palestra có thể mang lại nhiều giải pháp chiến thuật, trong bối cảnh Liverpool thua nhiều nhất trong một thập kỷ trở lại đây.
Màn trình diễn của Palestra trong màu áo Cagliari ở Serie A, nơi anh thi đấu theo dạng cho mượn, đã thu hút sự chú ý từ Liverpool.
Atalanta sẽ không để tài năng mà mình ra đi dễ dàng. Đội bóng Bergamo gửi thông điệp cho Liverpool: giá chuyển nhượng Palestra ít nhất 45 triệu euro.
Tin vắn
- MU đang cử đại diện theo dõi sát tình hình của Maghnes Akliouche, tiền đạo cánh người Pháp gốc Algeria.
- Atletico Madrid có tham vọng chiêu mộ Bernardo Silva, để xây dựng dự án mới sau khi Antoine Griezmann chia tay vào cuối mùa giải.
- Một số tờ báo Madrid cho biết, Diego Simeone đề nghị lãnh đạo Atletico mua Cuti Romero từ Tottenham – mục tiêu mà họ ký hụt năm ngoái.
- Theo báo chí Đức, Fisnik Asllani của Hoffenheim nhận được sự quan tâm từ Barca, khi ghi 9 bàn và 7 kiến tạo ở Bundesliga.
- Gabriel Martinelli nhiều khả năng sẽ rời Arsenal trong kỳ chuyển nhượng mùa hè. Có thông tin cho biết RB Leipzig muốn mua tiền đạo người Brazil.
- Inter Milan muốn đưa thủ môn Guglielmo Vicario trở lại Serie A mùa hè này, nhằm thay thế Yann Sommer.
Rio Ferdinand xem Elliot Anderson là mục tiêu chuyển nhượng số 1 của MU hè tới, vì tiền vệ người Anh sẽ bổ sung hoàn hảo cho Kobbie Mainoo.
MU được loan tin sẵn sàng kích hoạt điều khoản giải phóng hợp đồng trị giá 45 triệu euro của sao La Liga - tiền vệ Pape Gueye (Villarreal) vào hè này.
Trợ lý của Pep Guardiola, Pep Lijnders xác nhận, Bernardo Silva sẽ rời Man City vào cuối mùa, theo dạng chuyển nhượng tự do.
Lãnh đạo MU đặt mục tiêu thu về trên 100 triệu bảng từ việc bán đi những cầu thủ được xem là người thừa ở Old Trafford.
