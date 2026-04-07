MU có kế hoạch mua Camavinga

Làng bóng đá châu Âu sôi động trước thông tin Real Madrid đang rất quan tâm đến tương lai của tiền vệ Eduardo Camavinga tại Real Madrid.

Theo báo chí Tây Ban Nha, sự tiến bộ của Thiago Pitarch, cũng như một khi Jude Bellingham lấy lại trạng thái tốt nhất, đồng nghĩa với việc vai trò của Camavinga bị ảnh hưởng.

Gần đây, có nhiều thông tin cho rằng PSG muốn mua Camavinga. MU cũng không đứng ngoài cuộc chơi khi đang tìm kiếm gương mặt thay thế Casemiro.

Mặc dù Elliot Anderson – cũng là mục tiêu của Man City – được nhắc đến như một ưu tiên, nhưng bộ phận thể thao MU vẫn đang xây dựng những phương án khác nhau cho hoạt động chuyển nhượng.

Real Madrid chưa phản ứng về tương lai Camavinga. Tuy nhiên, nếu nhận được đề nghị hợp lý, “Los Blancos” có thể sẽ đồng ý bán tiền vệ người Pháp.

PSG muốn lấy De Jong

Truyền thông châu Âu đưa tin, Frenkie De Jong một lần nữa trở thành mục tiêu mà PSG nhắm đến cho kỳ chuyển nhượng mùa hè 2026.

Tiền vệ người Hà Lan, người thường xuyên gặp những vấn đề thể chất, luôn nằm trong kế hoạch ưu tiên của PSG để xây dựng đội hình dự trên triết lý bóng đá của Luis Enrique.

Nhà ĐKVĐ Champions League tìm kiếm một cầu thủ có khả năng kiểm soát bóng, nhịp điệu và sự cân bằng. Đây là những phẩm chất định hình phong cách của De Jong.

Luis Enrique tin rằng cựu tiền vệ Ajax hoàn toàn phù hợp với hệ thống của mình, nên PSG sớm khởi động kế hoạch đàm phán.

Barca dự kiến chỉ ngồi vào bàn đàm phán với giá 70 triệu euro. Dù vậy, đề xuất từ PSG chưa vượt qua con số 55 triệu euro.

Liverpool tiếp cận Palestra

Hướng đến mùa giải mới, Liverpool có kế hoạch chiêu mộ Marco Palestra để bổ sung hàng thủ và tăng thêm tính linh hoạt trong lối chơi.

Palestra xuất thân từ vị trí hậu vệ phải, nhưng có khả năng hoạt động cả hai cánh. Cầu thủ 21 tuổi này giỏi cả công lẫn thủ.

Arne Slot tin tưởng Palestra có thể mang lại nhiều giải pháp chiến thuật, trong bối cảnh Liverpool thua nhiều nhất trong một thập kỷ trở lại đây.

Màn trình diễn của Palestra trong màu áo Cagliari ở Serie A, nơi anh thi đấu theo dạng cho mượn, đã thu hút sự chú ý từ Liverpool.

Atalanta sẽ không để tài năng mà mình ra đi dễ dàng. Đội bóng Bergamo gửi thông điệp cho Liverpool: giá chuyển nhượng Palestra ít nhất 45 triệu euro.