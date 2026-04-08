MU muốn có Schlotterbeck

MU tham gia thị trường chuyển nhượng mùa hè với tham vọng giành chữ ký của trung vệ Nico Schlotterbeck, người đang có những vấn đề với CLB chủ quản Borussia Dortmund.

Ban giám đốc phụ trách mảng bóng đá của MU đã xác định Schlotterbeck là ứng cử viên lý tưởng để dẫn dắt hàng phòng ngự đang rất cần được cải tổ.

Schlotterbeck còn hợp đồng với Dortmund đến năm 2027, nhưng quá trình gia hạn không có bất kỳ tiến triển nào. Vì vậy, đội chủ sân Signal Iduna Park sẽ phải bán hậu vệ 26 tuổi ngay mùa hè năm nay để được giá.

Gần đây, Liverpool, Barcelona và Real Madrid đều quan tâm Schlotterbeck. Dù vậy, MU tin vào cơ hội của mình khi đảm bảo cho anh vị trí chính thức.

Harry Maguire, Matthijs de Ligt và Lisandro Martinez đều không phải giải pháp tương lai lâu dài. Vì vậy, MU làm mọi cách để chiêu mộ Schlotterbeck – người cũng rất thích bóng đá Anh.

Liverpool tranh ký Camavinga

Sau các đội MU và PSG, đến lượt Liverpool thể hiện ý định chiêu mộ tiền vệ Eduardo Camavinga trong kỳ chuyển nhượng mùa hè 2026.

Cánh cửa tương lai ở Real Madrid đang dần khép lại với Camavinga. Mới đây, ngay cả khi thua Bayern Munich, Alvaro Arbeloa vẫn không tung anh vào sân.

Nhiều nguồn tin từ Tây Ban Nha cho biết, “Los Blancos” sẵn sàng bán Camavinga để đầu tư vào những gương mặt mới, nhằm tái thiết đội hình.

Transfermarkt đưa tin, Liverpool cần Camavinga vì đánh giá cao sự đa dạng và tính linh hoạt trong cách chơi của anh.

Theo một số thông tin, Real Madrid không loại trừ khả năng sử dụng Camavinga đổi lấy Alexis Mac Allister của Liverpool.

Chelsea mua lại Lewis Hall

Chelsea hướng đến thị trường chuyển nhượng với kế hoạch mua lại Lewis Hall, người cũng được Man City và Arsenal theo đuổi.

Lewis Hall đang thi đấu nổi bật trong màu áo Newcastle, có nhiều khả năng có một chỗ trong đội hình tuyển Anh tham dự World Cup 2026.

Theo giới truyền thông Anh, Chelsea có khả năng chia tay Marc Cucurella, người có phong độ không ổn định và gây ra những nghi ngờ ở Stamford Bridge.

Chelsea theo dõi kỹ sự tiến bộ của Lewis Hall trong thời gian gần đây, nên không ngại chi đậm để chiêu mộ cầu thủ 21 tuổi người Anh.

Quan trọng hơn, Lewis Hall trưởng thành từ chính học viện của Chelsea. Vì vậy, giới lãnh đạo “The Blues” tin tưởng thương vụ này sẽ mang lại thành công.