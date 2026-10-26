Sau khi thanh toán tiền mua 160 tờ vé số, người đàn ông ở Cà Mau bận việc nên nhờ đại lý giữ hộ. Đến khi đại lý thông báo trúng thưởng, người này mới biết mình trúng gần 40 tỷ đồng.

Chiều 26/10, trao đổi với PV VietNamNet, ông Tô Ích Tuyên, chủ đại lý vé số Ngọc Quang (Cà Mau), xác nhận đại lý vừa đổi thưởng cho một khách hàng trúng tổng cộng 160 tờ vé số, với số tiền lên đến 39,2 tỷ đồng trước thuế.

Theo ông Tuyên, khách hàng trúng thưởng là một người đàn ông quê Cà Mau, thường xuyên mua vé số nguyên cây tại đại lý.

Trước đó, người này đặt mua vé số qua hình thức trực tuyến và đã thanh toán đầy đủ. Do bận việc, khách hàng nhờ đại lý giữ hộ toàn bộ vé.

Người đàn ông ở Cà Mau trúng số gần 40 tỷ đồng. Ảnh: CTV

Đến chiều 24/10, sau khi có kết quả xổ số, đại lý liên hệ thông báo trúng thưởng. Lúc này, người đàn ông mới biết mình trúng giải đặc biệt và các giải an ủi (giải phụ đặc biệt).

Cụ thể, 160 tờ vé số trúng thưởng gồm 16 vé giải đặc biệt và 144 vé giải an ủi. Các vé trúng giải đặc biệt mang dãy số 361620 của đài Hậu Giang, mở thưởng ngày 24/10. Mỗi vé trúng giải an ủi trị giá 50 triệu đồng.

Tổng số tiền trúng thưởng là 39,2 tỷ đồng. Sau khi khấu trừ thuế thu nhập cá nhân theo quy định, người trúng thưởng thực nhận khoảng 35,6 tỷ đồng.

Ông Tuyên cho biết việc chi trả tiền thưởng được thực hiện bằng cả tiền mặt và chuyển khoản theo yêu cầu của khách hàng. Trong đó, người trúng thưởng nhận 2,6 tỷ đồng tiền mặt, số tiền còn lại được chuyển khoản.

Chủ đại lý vé số Ngọc Quang chia sẻ, trước đây, đại lý từng bán vé trúng thưởng nhiều lần, song khách hàng thường chỉ trúng vài vé. Đây là lần đầu tiên ông chứng kiến một khách hàng trúng thưởng với số tiền lớn như vậy.