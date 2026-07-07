Ngày 7/7, Công an tỉnh Nghệ An cho biết, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, lực lượng chức năng phát hiện một số đối tượng mua bán thông tin cá nhân trên Facebook và các nhóm kín Telegram. Các đối tượng thu thập dữ liệu, sử dụng phần mềm tổng hợp, chỉnh sửa rồi bán cho người có nhu cầu để kiếm lời.

Để che giấu hành vi, các đối tượng giao dịch bằng ví tiền ảo, tài khoản ngân hàng không chính chủ, liên lạc qua Telegram và thường xuyên thay đổi nơi cư trú.

Phùng Xuân Đường tại cơ quan điều tra. Ảnh: CACC

Tuy nhiên, với các biện pháp nghiệp vụ sắc bén, cơ quan công an đã bắt giữ Phùng Xuân Đường (SN 1980, trú tại tỉnh Phú Thọ; đối tượng cầm đầu) và N.V.D. (SN 2005, trú tại tỉnh Nghệ An).

Qua khám xét, cơ quan công an thu giữ 2 CPU, 2 laptop, 4 điện thoại di động và hơn 72,4GB dữ liệu chứa trên 50 triệu thông tin cá nhân của người dân trên cả nước.

Tang vật vụ án. Ảnh: CACC

Bước đầu, cơ quan điều tra xác định từ tháng 6/2025 đến nay, các đối tượng đã thu thập, mua bán dữ liệu cá nhân của cán bộ, công chức, viên chức, học sinh, sinh viên và lãnh đạo doanh nghiệp ở nhiều địa phương, có liên quan yếu tố nước ngoài, thu lợi bất chính hơn 1 tỷ đồng. Phùng Xuân Đường từng có tiền án về tội mua bán trái phép dữ liệu cá nhân.

Vụ án đang được tiếp tục điều tra mở rộng.