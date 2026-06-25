Ngày 25/6, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Nghệ An khởi tố bị can, bắt tạm giam Lê Thị Thủy (58 tuổi, trú xã Tân Châu) để điều tra về tội Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Nghệ An công bố quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Lê Thị Thủy. Ảnh: Công an Nghệ An

Theo cơ quan điều tra, bà Lê Thị Thủy thường xuyên sử dụng mạng xã hội và các phương thức liên lạc khác để đăng tải, phát tán thông tin sai sự thật, gây hoang mang dư luận. Bị can cũng bị cáo buộc kích động, lôi kéo người dân tụ tập đông người, cản trở hoạt động của cơ quan, tổ chức, ảnh hưởng đến an ninh trật tự.

Cùng ngày, lực lượng chức năng tổ chức cưỡng chế tháo dỡ các lán gác, rào chắn dựng trái phép tại xã Tân Châu, đồng thời triển khai các biện pháp bảo đảm an ninh trật tự.

Theo Công an tỉnh Nghệ An, sau khi UBND tỉnh quyết định dừng nghiên cứu quy hoạch nghĩa trang và cơ sở hỏa táng tại khu vực núi Cao Sơn (xã Tân Châu) vào tháng 2/2026, một số đối tượng vẫn lợi dụng tâm lý bức xúc của người dân để kích động khiếu kiện, tụ tập đông người.

Nhóm này nhiều lần dựng lán gác, barie trái phép trên tuyến đường vào khu vực núi Cao Sơn, cản trở giao thông, công tác cứu hộ, chữa cháy rừng và ảnh hưởng đến an ninh trật tự địa phương. Cơ quan điều tra xác định bà Lê Thị Thủy giữ vai trò cầm đầu, chủ chốt trong các hoạt động này.

Dù chính quyền và lực lượng chức năng nhiều lần tuyên truyền, vận động tháo dỡ các công trình trái phép, một số người vẫn không chấp hành, tiếp tục duy trì các điểm chốt chặn trái phép tại khu vực.

Công an tỉnh Nghệ An khuyến cáo người dân tiếp nhận thông tin từ các nguồn chính thống, không chia sẻ nội dung chưa được kiểm chứng, không suy diễn hoặc quy kết khi chưa có kết luận chính thức từ cơ quan có thẩm quyền.