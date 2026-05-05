Ngày 5/5, Công an TP Đà Nẵng cho biết Phòng Cảnh sát hình sự đã thực hiện lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với 6 đối tượng gồm: Dương Minh Thanh (SN 1994), Trần Thái Bảo (SN 2006), Lâm Gia Huy (SN 2005, cùng trú xã Thăng An, TP Đà Nẵng); Nguyễn Thị Diệp (SN 1990, trú xã Tam Xuân, TP Đà Nẵng); Trương Đình Hiếu (SN 1990) và Đặng Quang Hậu (SN 2002, cùng trú đặc khu Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi) để điều tra về hành vi “Mua bán người dưới 16 tuổi” và “Bắt, giữ người trái pháp luật”.

Trước đó, qua nắm tình hình, lực lượng chức năng phát hiện một số cơ sở karaoke tại Điện Bàn, Duy Xuyên, Quế Sơn, Thăng Bình, Tam Kỳ, Núi Thành có dấu hiệu trao đổi, “sang nhượng” nhân viên nữ, tiềm ẩn nguy cơ phát sinh tội phạm mua bán người.

Các đối tượng trong đường dây mua bán người dưới 16 tuổi. Ảnh: T.A

Đến ngày 1/5, Phòng Cảnh sát hình sự nắm được thông tin em N.N.T.G. (14 tuổi) bị ép phục vụ tại một quán karaoke ở đặc khu Lý Sơn (tỉnh Quảng Ngãi), sau khi trở về nhà vào ngày 30/4. Ngay sau đó, lực lượng chức năng triển khai xác minh, truy xét các đối tượng liên quan tại nhiều địa phương.

Sau khoảng 12 giờ, công an đã làm rõ vụ việc, triệu tập 11 người để làm việc, bước đầu xác định 6 đối tượng liên quan trực tiếp.

Theo điều tra ban đầu, Thanh, Bảo và Huy đã bắt giữ, đánh đập, ép buộc em G. làm việc để trả nợ. Sau đó, thông qua Diệp, các đối tượng chuyển giao nạn nhân cho Hiếu và Hậu để tiếp tục bóc lột, cưỡng ép lao động tại quán karaoke.

Tang vật thu giữ gồm nhiều tài liệu, chứng cứ điện tử, nội dung chuyển tiền và giấy tờ liên quan đến việc giao dịch, mua bán người. Các đối tượng khác đang tiếp tục được điều tra, làm rõ vai trò để xử lý theo pháp luật.