Bảo hiểm y tế tự nguyện còn được gọi là bảo hiểm y tế hộ gia đình dành cho những người không thuộc diện tham gia bắt buộc. Khi tham gia, người dân vẫn được hưởng quyền lợi khám chữa bệnh và chi trả viện phí theo quy định của cơ quan bảo hiểm xã hội.

Những ai được tham gia bảo hiểm y tế tự nguyện?

Tất cả công dân Việt Nam không thuộc nhóm bắt buộc (như người hưởng lương từ cơ quan nhà nước, doanh nghiệp đã đăng ký tham gia bảo hiểm bắt buộc) đều có thể tham gia hình thức này như: Người chưa tham gia BHYT bắt buộc, Lao động tự do, Người làm nghề tự do, Nội trợ.

Việc tham gia thường được thực hiện theo hộ gia đình, nhằm khuyến khích toàn bộ các thành viên cùng tham gia và được giảm trừ mức đóng theo quy định.Ví dụ: Một gia đình có bốn người đăng ký cùng lúc sẽ được giảm dần tỷ lệ đóng cho người thứ hai, thứ ba, thứ tư. Quy định này tạo điều kiện để người dân tiếp cận với chính sách y tế dễ dàng hơn.