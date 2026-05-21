Từ ngày 1/7, lương cơ sở sẽ tăng từ 2,34 triệu đồng lên 2,53 triệu đồng (tăng 8%). Lương cơ sở không chỉ là căn cứ tính lương hưu, trợ cấp mà còn được dùng để xác định mức đóng BHXH, BHYT và nhiều chế độ an sinh khác.

Với người tham gia BHYT hộ gia đình, số tiền đóng sẽ thay đổi do mức đóng vẫn giữ tỉ lệ 4,5% lương cơ sở.

Thành viên Mức tỉ lệ đóng Theo tháng (VND) Theo năm (VND) Mức tăng (giá mua theo năm - VND) Người thứ 1 4,5% mức lương cơ sở 113.850 1.366.200 102.600 Người thứ 2 70% người thứ 1 70.695 956.340 71.820 Người thứ 3 60% người thứ 1 68.310 819.720 61.560 Người thứ 4 50% người thứ 1 56.925 683.100 51.300 Người thứ 5 trở đi 40% người thứ 1 45.540 546.480 41.040

Mức đóng, mức tăng theo năm của thành viên đóng BHYT theo hộ gia đình tính từ 1/7/2026.

Với học sinh, sinh viên, do được ngân sách nhà nước hỗ trợ 50% nên mức đóng từ ngày 1/7 là 56.925 đồng/tháng, tăng hơn 51.000 đồng so với mức đóng hiện nay.

Với người lao động, mức đóng BHYT hằng tháng bằng 4,5% tiền lương tháng đóng BHXH bắt buộc. Trong đó người sử dụng lao động đóng hai phần ba (3%) và người lao động đóng một phần ba (1,5%). Với những đơn vị tính tiền tiền lương tháng đóng BHXH bắt buộc theo mức lương cơ sở, khi lương cơ sở tăng, mức đóng BHYT sẽ tăng theo.

Tăng mức đóng BHYT từ năm 2027

Theo Quyết định số 844/QĐ-TTg, Bộ Y tế được giao nhiệm vụ chủ trì xây dựng Nghị định về tăng mức đóng BHYT từ năm 2027 theo lộ trình phù hợp với việc mở rộng phạm vi quyền lợi, mức hưởng BHYT. Chính phủ lưu ý cần tiếp tục nâng mức hỗ trợ đóng BHYT cho các đối tượng chính sách, người thuộc hộ cận nghèo, người khuyết tật, người yếu thế, bảo đảm duy trì bền vững và tăng tỷ lệ dân số tham gia BHYT.

Hạn chót cho việc xây dựng Nghị định này là tháng 3/2027.

Hiện mức đóng BHYT là 4,5% mức lương cơ sở. Điều 13 của Luật số 51/2024/QH15 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm y tế quy định mức đóng BHYT của các nhóm đối tượng tham gia có thể tối đa bằng 6%.

Bộ Y tế cũng được giao nhiệm vụ trong quý 2/2028 cần xây dựng xong Nghị quyết về thí điểm đa dạng hóa các gói BHYT, bảo hiểm y tế bổ sung theo nhu cầu của người dân, tăng cường liên kết, hợp tác giữa BHYT với bảo hiểm sức khỏe do các doanh nghiệp bảo hiểm cung cấp để tránh trùng lặp thanh toán chi phí y tế.

Đến tháng 4/2026, tỷ lệ bao phủ BHYT đạt khoảng 95% dân số với gần 97 triệu người tham gia. Việt Nam đặt mục tiêu tập trung phát triển đối tượng tham gia BHYT, đẩy mạnh bao phủ BHYT theo hộ gia đình để đạt mục tiêu tới năm 2026 tỷ lệ bao phủ BHYT đạt trên 95,5% dân số, đến năm 2030 đạt mục tiêu bao phủ BHYT toàn dân.