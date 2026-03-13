BHYT hộ gia đình là gì? BHYT hộ gia đình là hình thức tham gia bảo hiểm y tế dành cho các thành viên trong cùng một hộ khẩu hoặc cùng đăng ký tạm trú, khi không thuộc các nhóm tham gia BHYT bắt buộc khác. Theo quy định của Bảo hiểm xã hội Việt Nam, hình thức này khuyến khích các thành viên trong gia đình cùng tham gia để mở rộng độ bao phủ bảo hiểm y tế trong cộng đồng. Các gia đình có thể tham gia bảo hiểm y tế hộ gia đình. Ảnh minh họa: AI

Đối tượng tham gia Những người có thể tham gia BHYT hộ gia đình gồm: Người không thuộc nhóm tham gia BHYT bắt buộc (như người lao động đóng BHYT qua doanh nghiệp)

Người làm nghề tự do, lao động tự do

Người kinh doanh nhỏ lẻ

Thành viên gia đình chưa tham gia BHYT theo diện khác Thông thường, khi đăng ký BHYT hộ gia đình, cơ quan bảo hiểm sẽ xác định các thành viên trong sổ hộ khẩu hoặc sổ tạm trú để tính mức đóng theo quy định.

Mức đóng theo hộ gia đình Mức đóng BHYT hộ gia đình được tính theo tỷ lệ phần trăm của mức lương cơ sở và giảm dần theo số người tham gia trong cùng một hộ. Thành viên hộ gia đình Mức giá Giá mua theo tháng Giá mua theo năm Người thứ 1 100% 105.300đ 1.263.600đ Người thứ 2 70% 73.710đ 884.520đ Người thứ 3 60% 63.180đ 758.160đ Người thứ 4 50% 52.650đ 631.800đ Từ người thứ 5 trở đi 40% 42.120đ 505.440đ

Quyền lợi được hưởng Căn cứ theo Luật Bảo hiểm y tế sửa đổi 2024 và Nghị định 188/2025/NĐ-CP, quyền lợi của người tham gia BHYT hộ gia đình năm 2026 đã có những điều chỉnh đáng kể theo hướng có lợi cho người dân. Quỹ BHYT sẽ thực hiện chi trả chi phí khám chữa bệnh theo 3 mức độ ưu tiên sau: Mức 100%: Áp dụng cho người tham gia BHYT từ 5 năm liên tục trở lên và có số tiền đồng chi trả trong năm lớn hơn 6 tháng lương cơ sở.

Mức 95%: Dành cho người thuộc hộ cận nghèo, người đang hưởng lương hưu hoặc trợ cấp mất sức lao động hàng tháng.

Mức 80%: Áp dụng cho các thành viên còn lại trong hộ gia đình (nhóm không thuộc diện ưu tiên). Từ 1/7/2025, rào cản về địa giới hành chính trong khám chữa bệnh chính thức được nới lỏng: Người có thẻ BHYT hộ gia đình có thể đến khám và điều trị tại bất kỳ bệnh viện tuyến tỉnh nào trên toàn quốc.

Dù không đúng nơi đăng ký ban đầu, bạn vẫn được quỹ BHYT chi trả theo đúng mức hưởng quy định (80% - 100%).

Quyền lợi này cũng áp dụng tại các bệnh viện tư nhân có ký hợp đồng với cơ quan Bảo hiểm xã hội. Lưu ý: Đối với việc thăm khám tại tuyến Trung ương, người dân vẫn cần thực hiện theo quy trình chuyển tuyến hoặc chịu tỷ lệ chi trả theo quy định riêng để đảm bảo điều tiết hệ thống y tế.

Thủ tục đăng ký Để tham gia BHYT hộ gia đình, người dân cần chuẩn bị các giấy tờ cơ bản: Tờ khai tham gia BHYT

CCCD hoặc giấy tờ tùy thân

Sổ hộ khẩu hoặc thông tin cư trú Sau đó nộp hồ sơ tại: Cơ quan BHXH địa phương

Đại lý thu bảo hiểm

UBND xã/phường Sau khi hoàn tất thủ tục, thẻ BHYT hộ gia đình sẽ được cấp theo thời hạn đã đăng ký.

Đóng qua app/online Hiện nay, người dân có thể đóng BHYT hộ gia đình trực tuyến thông qua các nền tảng số. Một số kênh phổ biến gồm: Ứng dụng VssID của Bảo hiểm xã hội Việt Nam

Cổng dịch vụ công quốc gia Hướng dẫn cách đóng tiền bảo hiểm y tế hộ gia đình gồm các bước đơn giản như sau: Bước 1: Truy cập và đăng nhập tài khoản Cổng dịch vụ công quốc gia

Bước 2: Chọn “Thanh toán trực tuyến” và chọn “Đóng BHXH tự nguyện và BHYT theo hộ gia đình” Bước 3: Tiếp tục chọn “Gia hạn thẻ BHYT theo hộ gia đình” theo 2 hình thức: Không được giảm trừ mức đóng/ Được giảm trừ mức đóng. Bước 4: Sau đó nhập “Mã thẻ BHYT”, “Số tháng gia hạn” và “Mã bảo mật”, rồi chọn “Tra cứu”

Bước 5: Tại mục “Số tiền nộp BHYT”, hệ thống sẽ thông báo mức lệ phí bạn cần nộp dựa trên số tháng gia hạn bạn chọn. Bạn tiếp tục “Chọn thông tin tài khoản thụ hưởng của cơ quan BHXH” và nhấn “Thanh toán”.

Bước 6: Hệ thống thông báo thanh toán thành công và gửi biên lai.