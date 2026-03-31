Vào khoảng 17h25 chiều 31/3, một trận mưa đá xuất hiện tại xã miền núi Tân Tiến, tỉnh Lạng Sơn.

Thời điểm này, thời tiết tại đây bình thường, nhưng chỉ ít phút sau, cơn giông kèm mưa lớn nhanh chóng kéo đến. Sau đó, mưa đá xuất hiện dày đặc đúng vào giờ tan tầm, khiến nhiều người dân phải nhanh chóng tìm nơi trú tránh nguy hiểm.

Những viên đá to trong trận mưa vào cuối buổi chiều ở Lạng Sơn. Ảnh: Đ.X

Trao đổi với PV VietNamNet, ông Hoàng Ngọc Hưng, Chủ tịch UBND xã Tân Tiến cho biết nhiều thôn trên địa bàn xã xuất hiện mưa đá, trong đó nhiều nhất là thôn Háng Mò và thôn Pắc Dào.

Mưa đá diễn ra vài phút nên chưa ghi nhận thiệt hại, chính quyền địa phương đang theo dõi diễn biến thời tiết để có phương án ứng phó kịp thời.

