Chiều 30/3, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết trong khoảng từ sáng 29 đến sáng sớm 30/3, các tỉnh miền Bắc đã xuất hiện 2 đợt mưa rào và giông trên diện rộng. Đợt thứ nhất xảy ra từ sáng đến trưa ngày 29/3; đợt thứ hai là mưa giông mạnh bắt đầu khoảng 1h ngày 30/3 và kéo dài đến khoảng 7-8h cùng ngày.

Mưa giông xảy ra ở nhiều nơi, trong đó có nơi mưa to. Lượng mưa đo được từ 19h ngày 29/3 đến đầu giờ chiều 30/3 tại một số trạm vượt 50mm như: Bến Tạm (Hải Phòng) 72,4mm; Cổ Pháp (Bắc Ninh) 70,4mm; Bưởi (Hà Nội) 54,3mm…

Mưa đá xuất hiện tại Hà Nội: Ảnh: Hà Nội Fan

Cũng trong thời gian này, tại một số tỉnh/thành phố như Hà Nội, Lào Cai, Phú Thọ, Sơn La đã ghi nhận hiện tượng mưa đá gây thiệt hại về người và tài sản. Mưa giông mạnh kèm mưa đá, lốc xoáy là hiện tượng vẫn thường xảy ra trong giai đoạn giao mùa, do giao tranh giữa các khối không khí nóng và lạnh khác nhau, cùng với hoạt động mạnh của đới gió Tây trên mực 3.000-5.000m.

Theo Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia Mai Văn Khiêm, trận mưa đá kèm giông lốc xảy ra những ngày qua là đúng quy luật trong giai đoạn giao mùa từ xuân sang hè. Sự xung đột giữa khối khí nóng (đang gây nắng nóng tại phía Tây) và khối khí lạnh yếu tràn về từ phía Bắc tạo ra các ổ mây đối lưu mạnh, gây ra lốc, sét và mưa đá. Sau trận mưa giông này, miền Bắc sẽ chuyển sang trạng thái nắng nóng trước khi đón một đợt không khí lạnh yếu khác.

Cụ thể, ngày 30-31/3 là hai ngày có thể xảy ra nắng nóng tại khu vực phía Tây Bắc Bộ và các tỉnh/thành phố từ Thanh Hóa đến Huế với nhiệt độ cao nhất có thể đạt 35-38 độ. Khu vực thủ đô Hà Nội và các tỉnh phía Đông Bắc Bộ trong ngày 30 có nắng nóng cục bộ, ngày 31 có thể xảy ra trên diện rộng.

Sau đó, từ đêm 31/3 đến 1/4, miền Bắc có thể chịu ảnh hưởng của một đợt không khí lạnh yếu nên giai đoạn 1-2/4, trời sẽ mát mẻ, vùng núi se lạnh.

"Do sự chuyển thời tiết này, sẽ có sự “xung đột” giữa không khí lạnh yếu và khối không khí nóng khiến cho khu vực vùng núi Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có khả năng xảy ra giông lốc, kèm theo nguy cơ lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh", các chuyên gia nhận định.

Miền Bắc lại sắp đón không khí lạnh yếu gây mưa giông. Ảnh minh họa: Hoàng Minh

Đồng thời, các chuyên gia lưu ý, những hiện tượng này thường xảy ra nhanh, bất ngờ, có thể gây tốc mái nhà, gãy đổ cây cối và ảnh hưởng đến đời sống, sản xuất và tính mạng của người dân.

Người dân cần theo dõi sát các bản tin thời tiết, hạn chế ra ngoài khi có giông, đồng thời chủ động chằng chống nhà cửa, bảo vệ tài sản và phương tiện để giảm thiểu thiệt hại.

Mưa đá kèm giông lốc khiến 10 người thương vong

Theo báo cáo nhanh (tính đến 17h30 ngày 30/3) của các tỉnh Lào Cai, Cao Bằng, Quảng Ninh, Lạng Sơn, Tuyên Quang, Phú Thọ, Thái Nguyên, Sơn La và Hà Nội, mưa, mưa đá kèm giông lốc, sét xảy ra vào ngày 29-30/3 đã ghi nhận một số thiệt hại về người và tài sản.

Trong đó, mưa đá kèm giông lốc, sét làm 4 người tử vong (Tuyên Quang 1 bị chết do sét đánh, Quảng Ninh 2 bị chết do giông lốc làm lật thuyền, Sơn La 1 bị chết do sét đánh); 9 người bị thương (Lào Cai 6, Lạng Sơn 1, Thái Nguyên 1, Hà Nội 1).

Thiên tai cũng khiến 13 ngôi nhà bị sập đổ (Lào Cai 12, Sơn La 1); 6.551 nhà bị tốc mái, hư hỏng (Cao Bằng có 634, Lào Cai 4.528, Tuyên Quang 314, Lạng Sơn 358, Phú Thọ, Thái Nguyên 684 và Sơn La 30).

Đồng thời, 35ha lúa (Lào Cai); 181,8ha hoa màu, cây ăn quả, cây hàng năm; 68,1ha cây lâm nghiệp bị gãy đổ thiệt hại và 1.280 con gia cầm bị chết (Lào Cai 280, Thái Nguyên 1.000).

Ngoài ra, thống kê cho thấy 172 công trình phụ trợ, 22 nhà văn hóa, 3 trụ sở cơ quan, 21 cột điện ở các địa phương trên bị gãy đổ; 2 trạm biến thế (Hà Nội) bị hư hỏng...

“Ngay sau khi thiên tai xảy ra, chính quyền địa phương đã tổ chức thăm hỏi, động viên gia đình có người bị nạn; huy động lực lượng hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả, sớm ổn định đời sống; tiếp tục rà soát, tổng hợp thiệt hại”, đại diện Cục Quản lý đê điều và Phòng chống thiên tai cho hay.