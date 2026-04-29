Sáng 29/4, trao đổi với PV VietNamNet, ông Nguyễn Hồng Thành, Chủ tịch UBND xã Vân Hồ (Sơn La) cho biết, chiều tối 28/4, trên địa bàn xã đã xảy ra trận giông lốc khiến nhiều nhà dân bị tốc mái, hoa màu bị thiệt hại.

Trận giông lốc xảy ra vào chiều tối 28/4 khiến nhiều nhà dân ở xã Vân Hồ bị tốc mái. Ảnh: Thiên Lý

Theo ông Thành, các bản đang thống kê thiệt hại để báo cáo về UBND xã. Các lực lượng chức năng cũng đã đi kiểm tra, rà soát, tổng hợp nhưng đến nay chưa có số liệu cụ thể.

Do địa bàn rộng, việc di chuyển từ trung tâm xã đến các bản gặp nhiều khó khăn. Bước đầu, chính quyền xác định bản Khà Nhài có nhiều nhà dân bị tốc mái.

Mái tôn bị thổi bay ở bản Khà Nhài, xã Vân Hồ. Ảnh: Thiên Lý
Nhiều diện tích hoa màu bị thiệt hại. Ảnh: Thiên Lý
Cột điện bị đổ. Ảnh: Thiên Lý
Nhà lưới bị giông lốc xô đổ. Ảnh: Thiên Lý
Ảnh: Thiên Lý

Trước đó, vào chiều tối 18/4, một trận mưa đá kéo dài khoảng 15 phút đã trút xuống nhiều bản làng ở xã Phiêng Cằm (Sơn La).

Chiều tối 23/4, tại một số bản của xã Tà Hộc (Sơn La) cũng xảy ra hiện tượng mưa, mưa đá kèm giông lốc làm 5 ngôi nhà bị tốc mái một phần, nhiều diện tích hoa màu bị thiệt hại.