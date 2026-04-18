Theo người dân tại phường Hàm Rồng (Thanh Hóa), mưa đá xảy ra vào khoảng 23h30 ngày 17/4. Nhiều người nghe thấy tiếng mưa đá rơi lộp bộp trên mái nhà, kéo dài ít phút.

Theo bà Lê Thị Thanh, Phó Chủ tịch UBND phường Hàm Rồng, mưa đá xuất hiện trên địa bàn kèm giông lốc đã khiến 2 trường học bị hư hỏng; một số diện tích hoa màu bị gió quật đổ.

Ngoài ra, hiện tượng mưa đá, giông lốc cũng xuất hiện tại khu vực phường Thiệu Dương, các xã Hoằng Giang, Hậu Lộc... Người dân địa phương nhặt được những cục đá khá to.

Lãnh đạo xã Hoằng Giang cho biết đang kiểm tra, đánh giá mức độ thiệt hại đối với nhà cửa, hoa màu.

Văn phòng Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai tỉnh Thanh Hóa đã yêu cầu các địa phương nắm bắt tình hình thiên tai; thống kê, đánh giá thiệt hại; triển khai công tác khắc phục hậu quả (nếu có) và báo cáo theo quy định.

Một số hình ảnh sau trận mưa đá kèm giông lốc:

Mưa đá xuất hiện ở nhiều xã, phường của tỉnh Thanh Hóa. Ảnh: CTV

Mái tôn trường học bị thổi bay. Ảnh: CTV

Mái ngói vỡ vụn. Ảnh: CTV

Lá, cành cây gãy vương vãi khắp sân trường học. Ảnh: CTV