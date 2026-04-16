Chiều nay (16/4), ông Nguyễn Văn Hưởng, Trưởng phòng Dự báo thời tiết, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia đã cung cấp thông tin về diễn biến mưa tại miền Bắc, đồng thời cảnh báo nguy cơ xảy ra các hiện tượng thời tiết cực đoan như tố, lốc và mưa đá.

Cụ thể, do chịu ảnh hưởng của rìa xa phía Nam rãnh áp thấp - hình thành từ sự ngăn cách giữa khối không khí nóng ẩm đang chi phối thời tiết miền Bắc và khối không khí mát di chuyển từ lục địa Trung Quốc xuống nước ta - nên trong sáng sớm nay, khu vực phía Bắc các tỉnh Lào Cai, Tuyên Quang đã xuất hiện mưa rào và giông. Đáng chú ý, tại Bắc Hà (Lào Cai) đã ghi nhận hiện tượng mưa đá.

Dự báo, trong đêm nay và ngày mai (17/4), khối không khí lạnh từ phía Bắc tiếp tục di chuyển xuống nước ta, gây ra một đợt mưa rào và giông trên diện rộng ở hầu khắp Bắc Bộ cũng như khu vực Thanh Hóa, Nghệ An. Lượng mưa phổ biến được dự báo từ 20-40mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 100mm.

Đáng lưu ý, thời điểm không khí lạnh tràn xuống sẽ xảy ra sự tranh chấp mạnh với khối không khí nóng ẩm đang tồn tại ở miền Bắc. Vì vậy, trong đêm nay và ngày mai, khu vực này có nguy cơ rất cao xuất hiện các hiện tượng thời tiết cực đoan như tố, lốc, mưa đá và gió giật mạnh, đặc biệt tại khu vực trung du và vùng núi phía Bắc.

Ngoài ra, chiều tối và tối 16/4, khu vực Tây Nguyên có mưa rào và rải rác có giông, với lượng mưa từ 10-20mm, cục bộ có nơi mưa to trên 50mm. Từ ngày 17/4, Bắc Bộ trời chuyển mát.

Cũng theo ông Hưởng, trong các ngày 20-21/4 và 22-23/4, miền Bắc sẽ tiếp tục đón thêm hai đợt mưa giông mạnh. Trong thời kỳ giao mùa, người dân cần đề phòng nguy cơ cao xảy ra các hiện tượng cực đoan như tố, lốc, mưa đá và gió giật mạnh.

Ông Hưởng cho biết thêm, tại khu vực vịnh Bắc Bộ, trong đêm nay, ngày mai cũng như các khoảng thời gian từ 20-21/4 và 22-23/4, mưa giông mạnh cũng có khả năng xuất hiện. Các phương tiện hoạt động trên biển cần đề phòng lốc xoáy và gió giật mạnh, có thể ảnh hưởng đến an toàn tàu thuyền.