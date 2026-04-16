Theo UBND xã Bắc Hà, sau trận mưa đá kèm giông lốc xảy ra vào khoảng 1h sáng nay, nhiều khu dân cư ghi nhận mái nhà bị hư hỏng nặng, nhiều diện tích mận đang trong giai đoạn cận kề vụ thu hoạch bị hư hại nghiêm trọng.

Thống kê ban đầu của xã cho biết, giông lốc và mưa đá làm ảnh hưởng tới 36/59 thôn của xã, trong đó khoảng 370ha cây ăn quả ôn đới đang thời kỳ thu hoạch bị rụng quả gần như toàn bộ.

Nhiều mái nhà tại xã Bắc Hà bị hư hại nặng sau trận mưa đá rạng sáng 16/4. Ảnh: ĐL

Thực tế tại các thôn, khu dân cư nhiều mái tôn, mái fibro xi măng bị đục thủng lỗ chỗ. Các vết thủng dày đặc, có chỗ đường kính vài cm do những viên đá rơi với lực mạnh. Một số tấm lợp bị nứt vỡ, cong vênh, không còn khả năng che chắn. Toàn xã có 333 hộ bị thiệt hại về nhà ở, chủ yếu do vỡ tấm lợp. Nhiều hộ phải dùng bạt, tấm nhựa che tạm để tránh nước mưa tiếp tục tràn vào nhà.

Người dân địa phương khẳng định chưa từng thấy trận mưa nào dữ dội như vậy trong thời gian qua. Đáng chú ý, mưa đá là hiện tượng ít gặp tại Bắc Hà, nhất là vào thời điểm đêm muộn. Trước đó, nếu xuất hiện, hiện tượng này thường xảy ra vào chiều tối.

Mưa đá kèm giông lốc cũng làm 4 người bị thương là công nhân ngủ tại lán ở khu vực thôn Ngải Số, hiện đang điều trị tại Trung tâm Y tế khu vực Bắc Hà, sức khỏe đã ổn định.

Ngay trong đêm, lãnh đạo xã Bắc Hà đã tới thăm hỏi, động viên người dân bị thương do trận mưa đá. Ảnh: TH

Chính quyền địa phương khuyến cáo người dân cần chủ động gia cố nhà cửa, ổn định đời sống trước những diễn biến phức tạp của thời tiết.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, từ đêm 16-17/4, do chịu ảnh hưởng của không khí lạnh nén rãnh áp thấp kết hợp với hội tụ gió trên mực 1.500m, nên ở Bắc Bộ và khu vực Thanh Hóa sẽ có mưa, mưa vừa và rải rác có giông với lượng mưa khoảng từ 20-40mm, cục bộ có nơi mưa to trên 100mm. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Những vết thủng có kích thước lớn trên mái fibro xi măng. Ảnh: ĐL

Nhiều viên đá có kích thước bằng nắm tay. Ảnh: TH

Một số cơ sở giáo dục bị hư hỏng, thiệt hại. Ảnh: TH

Ô tô bị đá rơi làm vỡ, nứt kính. Ảnh: TH

