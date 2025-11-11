Dầu nhớt Kixx lên kệ chuỗi cửa hàng tiện lợi GS25

Ngày 10/11/2025, Kixx - thương hiệu dầu nhớt thuộc Tập đoàn GS Caltex (Hàn Quốc) khai trương trạm thay nhớt đầu tiên của hãng tại Việt Nam, đặt trong khuôn viên cửa hàng GS25 số 314 trên đường Tân Kỳ Tân Quý, Phường Tân Sơn Nhì, TP.HCM. Sự kiện đánh dấu bước hợp tác giữa hai thương hiệu Hàn Quốc, mở ra mô hình tích hợp mới khi sản phẩm dầu nhớt xe máy Kixx được phân phối ngay tại cửa hàng tiện lợi GS25, đồng thời cung cấp dịch vụ thay nhớt miễn phí liền kề, mang lại trải nghiệm thuận tiện và trọn gói cho khách hàng.

Sự kiện khai trương Kixx Station

Cụ thể, thay vì phải tìm đến tiệm sửa xe chuyên dụng, người tiêu dùng chỉ cần mua sản phẩm Kixx chính hãng tại cửa hàng GS25, mang theo hóa đơn đến trạm Kixx Station đặt tại số 314 Tân Kỳ Tân Quý để được thay nhớt miễn phí. Chương trình áp dụng cho khách hàng mua tại ba cửa hàng GS25: 314 Tân Kỳ Tân Quý, 105 Tân Kỳ Tân Quý, cùng 77 Tân Sơn Nhì (Phường Tân Sơn Nhì, TP.HCM).

Quầy sản phẩm Kixx trong cửa hàng GS25.

Nhờ tính mới mẻ và độc đáo của mô hình dịch vụ, lễ khai trương diễn ra vào chiều cùng ngày đã thu hút sự quan tâm của đông đảo đối tác và người tiêu dùng. Sự kiện có sự tham dự của đại diện Kixx, GS25, chính quyền địa phương cùng nhiều khách hàng tại khu vực, tạo nên bầu không khí sôi động và hào hứng.

Đại diện Kixx trao quà cho các khách hàng may mắn.

Nhiều người bày tỏ sự thích thú với mô hình “mua sản phẩm tại cửa hàng tiện lợi - thay nhớt miễn phí”, vốn còn khá mới trên thị trường Việt Nam. Không chỉ là buổi ra mắt thương hiệu, chương trình còn mang tính trải nghiệm cao với chuỗi hoạt động hấp dẫn như múa lân, biểu diễn âm nhạc, trình chiếu TVC thương hiệu, trải nghiệm thay nhớt thực tế và rút thăm trúng thưởng.

Kixx gia tăng giá trị thương hiệu bằng trải nghiệm khách hàng

Sự xuất hiện của Kixx Station không chỉ là bước thử nghiệm mô hình dịch vụ mới, mà còn thể hiện chiến lược mở rộng kênh phân phối và nâng cao trải nghiệm khách hàng của thương hiệu dầu nhờn Kixx tại Việt Nam. Thông qua việc hợp tác với chuỗi cửa hàng tiện lợi GS25, Kixx mang sản phẩm đến gần hơn với người tiêu dùng, giúp họ dễ dàng tiếp cận dầu nhớt chính hãng mọi lúc, mọi nơi.

Song song đó, việc triển khai trạm thay nhớt Kixx Station cho thấy nỗ lực của thương hiệu trong việc đặt mình vào vị trí khách hàng, mang đến dịch vụ tiện lợi, minh bạch và gia tăng giá trị cho trải nghiệm chăm sóc xe máy.

Các sản phẩm dầu nhớt xe máy tại Kixx Station

Hiện diện tại thị trường Việt Nam 20 năm, Kixx được biết đến như một thương hiệu dầu nhớt nổi bật với các sản phẩm cao cấp đáp ứng tiêu chuẩn quốc tế. Sau giai đoạn tập trung xây dựng uy tín về chất lượng, năm 2025, hãng triển khai chương trình đổi mới thương hiệu toàn cầu, với hệ thống nhận diện, bao bì và danh mục sản phẩm được làm mới theo hướng hiện đại và thống nhất hơn.

Bên ngoài Kixx Station số 314 Tân Kỳ Tân Quý, Phường Tân Sơn Nhì, TP.HCM.

Song song với thay đổi hình ảnh, Kixx tăng cường hoạt động truyền thông thân thiện, gần gũi với giới trẻ như đồng hành cùng các sự kiện sinh viên, chiến dịch mạng xã hội và các chương trình gắn kết cộng đồng. Thông qua đó, Kixx từng bước dịch chuyển từ hình ảnh kỹ thuật truyền thống sang biểu tượng của dịch vụ thân thiện, linh hoạt và giàu trải nghiệm.

Sự ra đời của Kixx Station phản ánh xu hướng sáng tạo trong ngành dầu nhớt, nơi dịch vụ không chỉ dừng ở kỹ thuật mà mở rộng thành trải nghiệm gắn liền với đời sống. Với tiềm năng nhân rộng và thích ứng cao, mô hình này hứa hẹn trở thành bước tiến đáng chú ý trong chiến lược phát triển thương hiệu của Kixx tại Việt Nam.

Ngọc Minh