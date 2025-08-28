Cảnh trong phim "Mưa đỏ".

Mưa đỏ gây sốt phòng vé từ các suất chiếu sớm ngày 21/8 và tăng nhiệt từng giờ khi chính thức công chiếu rộng rãi từ 22/8. Các suất chiếu liên tục được tăng cường, hầu hết các rạp rơi vào trạng quá tải với rất ít ghế trống. Phim đặc biệt gây sốt tại thị trường Hà Nội với tỷ lệ tìm kiếm rất cao.

Dù đã công chiếu 1 tuần nhưng khán giả xem Mưa đỏ vẫn rất đông, giúp doanh thu ngày sau luôn cao hơn ngày trước.

Doanh thu trong ngày 28/8 của phim đạt xấp xỉ 22 tỷ đồng với hơn 260 nghìn vé bán ra, vượt xa thành tích của rất nhiều phim giải trí chiếu rạp trong dịp Tết.

Theo Box Office Vietnam, đơn vị thống kê doanh thu độc lập, tính đến 17h30 ngày 28/8, tác phẩm hiện thực chiến tranh của nữ đạo diễn 8X Đặng Thái Huyền đã chạm mốc 200 tỷ đồng - chính thức vượt qua mốc 172 tỷ mà Địa đạo của đạo diễn Bùi Thạc Chuyên đã đạt được trong nhiều tuần công chiếu.

Mưa đỏ trở thành bộ phim chiến tranh có doanh thu cao nhất mọi thời đại tại Việt Nam và là tác phẩm cán mốc 200 tỷ nhanh thứ 2 trong năm nay sau Bộ tứ báo thủ của Trấn Thành (tác phẩm này đạt 200 tỷ chỉ sau 5 ngày chiếu).

Trước đó, trong 3 ngày cuối tuần đầu tiên, Mưa đỏ thu xấp xỉ 82 tỷ đồng với 843.585 vé bán ra từ 12.575 suất chiếu. Các bài thảo luận về Mưa đỏ vẫn xuất hiện với tần suất dày đặc trên mạng xã hội và truyền thông. Phim được dự đoán tiếp tục lập nên những kỷ lục mới trong dịp nghỉ lễ 2/9 dài 4 ngày.