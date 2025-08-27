Steven Nguyễn tên thật là Nguyễn Huy, sinh năm 1991 tại TPHCM, trở thành hiện tượng của điện ảnh Việt Nam với vai Quang trong bộ phim chiến tranh Mưa đỏ. Gần 10 năm lận đận trong nghề, anh có màn lột xác ngoạn mục, trở thành "mỹ nam phản diện được yêu thích nhất" hiện tại.

Steven Nguyễn trong sự kiện công chiếu "Mưa đỏ":

Sau khi tốt nghiệp chuyên ngành Diễn viên tại Đại học Sân khấu & Điện ảnh TPHCM, Steven Nguyễn từng trải qua giai đoạn khó khăn trong sự nghiệp. Anh từng bị các giáo viên phê bình về khả năng diễn xuất và phải vật lộn để tìm chỗ đứng trong nghề. Tuy nhiên, sự kiên trì và nỗ lực không ngừng giúp anh vượt qua.

Bước ngoặt đầu tiên trong sự nghiệp của Steven đến từ series web-drama Bi Long đại ca năm 2020-2021. Vai diễn Bi Long giúp anh được công chúng biết đến rộng rãi, đặc biệt nhờ hình ảnh "soái ca" cùng kỹ năng võ thuật ấn tượng. Thành công này mở ra cơ hội cho anh tham gia nhiều dự án khác như: Hùng Long Phong Bá, Bạn gái tôi là trùm trường và các vai trong phim cổ trang.

Với chiều cao 1,78m và thân hình vạm vỡ, Steven Nguyễn nhanh chóng được gọi là "nam thần hành động" hay "tổng tài body chiến" của màn ảnh Việt. Anh đặc biệt nổi bật trong các vai diễn hành động, thường xuyên khoe thân hình cơ bắp qua những cảnh quay võ thuật. Kinh nghiệm từng đi nghĩa vụ quân sự trang bị cho anh những kỹ năng cần thiết cho dòng phim này.

Vai diễn đột phá nhất trong sự nghiệp của Steven chính là nhân vật Quang trong bộ phim chiến tranh Mưa đỏ. Được dựa trên tiểu thuyết cùng tên của nhà văn Chu Lai và lấy cảm hứng từ 81 ngày đêm khốc liệt bảo vệ Thành cổ Quảng Trị năm 1972, phim mang đến cho anh cơ hội thể hiện khả năng diễn xuất qua nhân vật phản diện đa chiều.

Steven Nguyễn trong "Mưa đỏ".

Để chuẩn bị cho vai diễn, Steven đã trải qua quá trình rèn luyện khắc nghiệt. Anh giảm cân từ 75kg xuống 70kg trong thời gian ngắn, chỉ ăn khoảng 300g tinh bột mỗi ngày để giữ cơ bắp. Đồng thời, anh phải tập luyện tại trường bắn ở Củ Chi trong 1 tháng, sau đó tiếp tục 1 tháng luyện võ thuật. Kinh nghiệm nghĩa vụ quân sự trước đây đã giúp anh dễ dàng thích nghi với kỷ luật và các kỹ năng cần thiết.

Trong quá trình quay phim, Steven đã gặp không ít khó khăn và thậm chí bị thương nhiều lần. Khi quay cảnh đánh nhau với bạn diễn, anh từng bị dao đâm trúng vì miếng giáp bảo vệ bị tuột. Dù bị thương liên tiếp 3 lần trong cùng một cảnh quay, anh vẫn kiên trì để giữ độ "sống" cho cảnh phim, không để đoàn phim phải dừng lại.

Nhân vật Quang được Steven thể hiện không phải là kẻ phản diện một chiều mà là con người có nhiều mâu thuẫn nội tâm. Anh khắc họa được sự đau khổ của một sĩ quan trong chiến tranh, người có lòng trắc ẩn nhưng bị hoàn cảnh ép buộc.

Thành công của Mưa đỏ mang lại cho Steven Nguyễn sự công nhận rộng rãi từ khán giả và giới chuyên môn. Phim đạt doanh thu 100 tỷ đồng chỉ sau 3 ngày công chiếu, hiện đã đạt doanh thu hơn 160 tỷ đồng (tính tới 27/8 theo Box Office Vietnam) trở thành hiện tượng điện ảnh Việt Nam. Dù đóng vai phản diện, Steven vẫn được khán giả yêu mến nhờ diễn xuất thuyết phục và ngoại hình thu hút, đặc biệt là khán giả nữ.

Trước thành công với Mưa đỏ, Steven Nguyễn đã có màn thể hiện ấn tượng với vai Phúc Luân trong bộ phim truyền hình Hạnh phúc bị đánh cắp. Vào vai một tổng tài giàu có, với thần thái sắc lạnh cùng tạo hình với những bộ vest lịch lãm cùng diễn xuất tiết chế, đặc biệt trong những cảnh thể hiện nội tâm phức tạp khi nhận ra bộ mặt thật của vợ, Steven ghi điểm mạnh với khán giả.

Steven Nguyễn lúc trẻ.

Đây cũng là lần thứ hai Steven Nguyễn hợp tác cùng Quỳnh Lương sau Mặt trời mùa đông. Trong Hạnh phúc bị đánh cắp, cặp đôi vào vai nhân vật phản diện với những phân cảnh tâm lý phức tạp, khi ngọt ngào, lúc lại lật mặt 'cấu xé' nhau.

Ngoài diễn xuất, Steven Nguyễn còn sở hữu giọng hát trầm ấm và tham gia các hoạt động sân khấu kịch. Anh hoạt động tích cực trên mạng xã hội, thường xuyên chia sẻ về công việc và cuộc sống cá nhân. Vai diễn Quang trong Mưa đỏ, Steven Nguyễn chứng minh khả năng diễn xuất đa dạng và đánh dấu bước ngoặt quan trọng trong sự nghiệp.

Steven Nguyễn trong phim "Mưa đỏ":

Ảnh: FBNV, video: TikTok, NSX