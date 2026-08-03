Mùa hè năm ấy xoay quanh nhóm bạn Khánh, Hoàng, Phương, Ly và Tùng trong những năm tháng cuối cùng của tuổi học trò. Giữa những trò nghịch ngợm, giận hờn và rung động đầu đời, tình bạn của họ bị thử thách khi gia đình Phương gặp biến cố. Khánh trở thành chỗ dựa âm thầm của Phương nhưng sự xuất hiện của Tùng khiến những cảm xúc chưa kịp gọi tên càng thêm rối ren.

Một sự việc bất ngờ vào mùa hè cuối cấp đã đẩy nhóm bạn về những ngả đường khác nhau. Sau 10 năm chia xa, giữa hiện tại bộn bề, những ký ức về mùa hè năm ấy một lần nữa trở về. Họ gặp lại khi mỗi người đã ở một hoàn cảnh và lựa chọn riêng. Những ký ức, hiểu lầm cùng tình cảm còn dang dở buộc Khánh và Phương cùng những người bạn phải đối diện với quá khứ và tìm lại chính mình.

Mùa hè năm ấy tập 1 lên sóng tối nay, 3/8 lấy bối cảnh trường cấp 3 khi nhóm bạn thân đang là học sinh lớp 12. Phương (Lưu Ly) rất nghiêm túc làm theo quy định khi đeo băng sao đỏ và quyết định tịch thu đồ ăn, thu điện thoại của bạn thân. Trong khi đó, Khánh (Long Vũ) trốn nhà đi karaoke và say khướt nên chị váy đỏ ở quán phải đưa về nhà. Trong cơn say, Khánh còn đòi dắt chị gái về nhà ra mắt bố mẹ.

Ở diễn biến khác, mẹ Khánh (Hồng Hạnh) không liên lạc được với con trai nên chạy sang nhà Phương tìm. Ly (Nguyễn Trinh) nói Khánh đi sinh nhật bạn, nào ngờ mẹ Khánh quay sang trách Phương: "Nó bốc phét đấy. Thảo nào gọi 10 cuộc điện thoại không nghe máy. Mà cô đã giao nó cho cháu trông rồi. Tại sao nó trốn học đi chơi mà cháu không nói với cô 1 câu?". Sau đó bà yêu cầu nhóm bạn đi tìm con trai mình gấp.

Khánh sẽ nhừ đòn với bố mẹ? Diễn biến chi tiết tập 1 Mùa hè năm ấy lên sóng 20h tối nay trên VTV3.