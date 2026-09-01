Bối cảnh Mùa hè năm ấy tập 12 lên sóng tối nay, 1/9, chị Kim Anh (Linh Hương) hỏi thẳng Phương (Minh Thu) về việc Khánh (Tô Dũng) bị bóc phốt như vậy có ảnh hưởng đến công việc của cô không. Phương nói đã giải quyết mọi việc nhưng bà Ngọc (Vân Dung) vẫn thắc mắc vì sao Tùng Jun (Trọng Lân) làm cùng khách sạn với Khánh mà không hề biết gì. Hoá ra Khánh chỉ đi làm hộ người khác. Bà Ngọc nói thế là không được vì chơi thân với nhau mà Tùng Jun lại không hề biết Khánh làm cùng chỗ mình.

Ở diễn biến khác, Châu (Phương Thảo) trách Phương đã không nói ra việc Khánh từng đi tù sớm bởi nếu biết trước cô ta sẽ không cho chạy chiến dịch truyền thông đó. "Hình như chị Châu có hiểu lầm gì ở đây. Việc công bố mối quan hệ cá nhân không phải trách nhiệm của tôi. Mỗi người nên làm tốt trách nhiệm của mình. Chị đang đổ lỗi cho người khác về hành động của mình à?"- Phương nói. Tuy nhiên, Châu cũng không vừa, cho rằng Phương đã bao che cho Khánh để vào làm việc ở công ty. Châu đã bí mật điều tra về mọi việc về vụ việc và không ngại bóc mẽ Phương.

Trong khi đó, Thuý (Cù Thị Trà) thấy tất cả các trang đều đăng về phốt của Khánh nên nghi ngờ có người rót tiền vào để làm việc này. Khi Khánh nói nên sa thải mình để tránh rắc rối, Long (Lý Chí Huy) - giám đốc công ty bảo vệ trượng nghĩa nên quyết bỏ hợp đồng chứ không thể bỏ bạn.

Phương sẽ "trị" nhân viên ra sao? Khánh có nghỉ việc? Chi tiết tập 12 Mùa hè năm ấy lên sóng 20h tối 1/9 trên VTV3.

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