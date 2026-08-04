Trong Mùa hè năm ấy tập 2 lên sóng tối nay, 4/8, nhóm bạn quyết định dàn cảnh một vụ va chạm giữa đường cốt để Khánh (Long Vũ) nhận ra tình yêu u mê với chị Thuý không thể có kết quả bởi người thương của cậu là "hoa đã có chủ". Dù vậy Khánh vẫn tự tin nhận mình là người yêu của Thuý. "Ai là người yêu của cậu? Ngáo à?", Thuý quay sang hét vào mặt Khánh khiến anh chàng tỉnh ngộ.

Sau vụ va chạm, Khánh về nhà với cái mặt đầy thương tích nhưng dù có nói dối bị va mặt vào cột khi chơi bóng rổ, Khánh vẫn không thể qua mặt mẹ (Hồng Hạnh). Bà yêu cầu con trai khai ra đã đánh nhau với ai. "Em cũng phải va vấp và trải nghiệm chứ. Mẹ cứ để ý quá làm gì", Khánh chống chế. Cậu cũng sớm nhận ra đã dính phải đối tượng không ra gì và yêu cầu mẹ không nhắc đến Thuý trước mặt mình với lý do đang tổn thương.

Ở diễn biến khác, sau khi tổn thất đầy mình thì Khánh vờ dỗi dằn đi sang nhà Phương (Lưu Ly) để được cô bạn vỗ về. Tuy nhiên chiêu bài này tỏ ra không hiệu quả bởi Phương dường như không quan tâm khiến Khánh chưng hửng. Khánh nói mình bị tổn thương cũng một phần vì kế hoạch của Phương. "Nếu không nhờ kế hoạch của tôi, có phải ông mất thêm một con iPhone không? Lúc đấy không phải Khánh khổ đâu mà là Khánh 'tuần lộc' đấy. Combo vừa học dốt vừa thất tình", Phương nói.

Khánh sẽ vượt qua cú sốc tình cảm này thế nào? Diễn biến chi tiết tập 2 Mùa hè năm ấy lên sóng 20h tối nay trên VTV3.