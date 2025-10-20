Câu hỏi phổ biến nhất khi chọn mua laptop là: “Tôi cần bao nhiêu dung lượng”. Theo Cnet, đáp án phụ thuộc hoàn toàn vào mục đích sử dụng.

Nếu bạn chỉ dùng cho công việc văn phòng, email, duyệt web hoặc xem phim, dung lượng 256GB là đủ.

Việc chọn các mẫu chỉ có 128GB thường không khôn ngoan, vì dung lượng hệ điều hành và ứng dụng ngày càng chiếm nhiều chỗ sau mỗi bản cập nhật.

Với Chromebook, do chủ yếu hoạt động trên nền tảng điện toán đám mây, mức 128GB là lý tưởng và 256GB là lựa chọn an toàn hơn nếu bạn chơi game hoặc tạo nội dung.

Nên chọn dung lượng laptop theo nhu cầu sử dụng: làm việc, giải trí hay chơi game. Ảnh: Du Lam

Ngược lại, nếu là game thủ, nhà phát triển hoặc người làm sáng tạo như quay phim, nhiếp ảnh gia, thiết kế đồ họa, bạn chắc chắn cần nhiều hơn 256GB.

Các trò chơi hiện nay thường có dung lượng hơn 100GB, còn video độ phân giải cao hay các dự án thiết kế sẽ nhanh chóng chiếm đầy ổ cứng.

Với nhóm người dùng này, mức tối thiểu nên là 1TB để đủ chỗ lưu trữ cho công việc và giải trí. Nhiều chuyên gia sáng tạo thậm chí chọn máy có tới 8TB để đảm bảo không gian làm việc thoải mái.

Trước đây, việc thay ổ cứng laptop khá dễ dàng, nhưng hiện nay, phần lớn thiết bị đã hàn liền ổ lưu trữ lên bo mạch, khiến việc nâng cấp gần như không thể.

Vì vậy, Cnet khuyên người dùng nên chọn dung lượng đủ dùng ngay từ đầu thay vì trông chờ nâng cấp sau này, trừ một số dòng laptop gaming vẫn giữ khe trống cho ổ cứng bổ sung.

Ngày nay, dung lượng lưu trữ không còn là yếu tố quá quan trọng bởi phần lớn dữ liệu đã chuyển lên “đám mây”. Các dịch vụ như iCloud, Google Drive, Dropbox hay Google Photos cho phép người dùng lưu trữ và truy cập dữ liệu mọi lúc, mọi nơi.

Ngay cả những phần mềm nặng như Word, Excel hay Photoshop cũng đã có phiên bản web, giúp giảm đáng kể nhu cầu cài đặt cục bộ. Phim ảnh và âm nhạc cũng không còn chiếm dung lượng nhờ các nền tảng streaming phổ biến.

Dù vậy, việc sở hữu thêm ổ cứng gắn ngoài vẫn rất hữu ích nếu bạn không muốn trả phí lưu trữ trực tuyến. Ổ cứng di động hiện nay khá rẻ, chỉ khoảng 100 USD cho 5TB đối với ổ HDD hoặc 1TB đối với ổ SSD.

Một số laptop còn hỗ trợ thẻ nhớ SD hoặc microSD, giúp mở rộng dung lượng nhanh chóng. Dù dùng loại nào, người dùng vẫn nên mã hóa hoặc đặt mật khẩu bảo vệ dữ liệu bằng BitLocker trên Windows hoặc Disk Utility trên macOS.

Cuối cùng, đừng bị cuốn vào “bẫy thông số” khi chọn mua laptop. Đối với đa số người dùng, 256GB là đủ. Nếu có thêm ngân sách, hãy đầu tư vào RAM thay vì ổ cứng, vì phần lớn laptop hiện nay cũng không thể nâng cấp bộ nhớ sau khi mua.

Dung lượng RAM tối thiểu nên là 16GB để đảm bảo thiết bị hoạt động mượt mà trong nhiều năm tới.

Tóm lại, dung lượng lưu trữ không còn là yếu tố quyết định khi chọn laptop. Với sự phát triển của điện toán đám mây, bạn có thể chọn những chiếc máy nhỏ gọn, giá rẻ nhưng vẫn đáp ứng đầy đủ nhu cầu, miễn là biết tận dụng đúng công nghệ.

