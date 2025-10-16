Bộ ba sản phẩm gồm MacBook Pro 14 inch, Vision Pro và iPad Pro đều mở bán từ ngày 22/10, đánh dấu bước tiến lớn trong chiến lược chip “tự cung tự cấp” của Apple.

MacBook Pro 14 inch M5: Nâng hiệu năng, gấp đôi dung lượng lưu trữ

Phiên bản MacBook Pro 14 inch cơ bản nay được trang bị chip M5 với CPU 10 nhân, GPU 10 nhân và Neural Engine 16 nhân, mang đến hiệu suất CPU nhanh hơn 15% và đồ họa mạnh hơn 45% so với M4. Băng thông bộ nhớ cũng tăng từ 120GB/s lên 153GB/s, giúp xử lý các tác vụ đồ họa và AI mượt mà hơn.

Người dùng có thể tùy chọn dung lượng lưu trữ tối đa 4TB, gấp đôi thế hệ trước, nhưng RAM hợp nhất vẫn giữ ở mức 32GB. Máy vẫn sở hữu thiết kế Liquid Retina XDR, độ sáng tối đa 1.600 nits, ba cổng Thunderbolt 4, HDMI, khe SD, jack tai nghe và sạc MagSafe 3.

MacBook Pro M5 có giá khởi điểm 41,99 triệu đồng cho bản 512GB, thời lượng pin 24 giờ, hỗ trợ Wi-Fi 6E, mở bán với hai màu Silver và Space Black.

Vision Pro M5: Tốc độ nhanh hơn, màn hình mượt hơn với 120Hz

Kính thực tế hỗn hợp Vision Pro cũng được nâng cấp lên chip M5, mang lại hiệu suất cao hơn và thời lượng pin lên đến 3 giờ. M5 cho phép hiển thị nhiều hơn 10% điểm ảnh, đồng thời nâng tần số quét từ 100Hz lên 120Hz, giúp hình ảnh sắc nét, giảm mờ chuyển động.

Chip mới cũng bổ sung ray tracing và mesh shading - các công nghệ đồ họa tiên tiến từng chỉ có trên M3 - giúp trải nghiệm thực tế ảo chân thật hơn. Vision Pro vẫn có R1 chip xử lý cảm biến, hỗ trợ Wi-Fi 6 và Bluetooth 5.3.

Apple ra mắt vòng đeo Dual Knit Band mới, mang lại cảm giác thoải mái và cân bằng tốt hơn. Bộ sản phẩm đi kèm bộ sạc Dynamic Power Adapter 40W, pin rời và các phụ kiện tiêu chuẩn. Giá vẫn giữ ở mức 3.499 USD, với tùy chọn dung lượng từ 256GB đến 1TB.

Thiết bị này chưa bán tại Việt Nam.

iPad Pro M5: Chip mạnh gấp 3,5 lần, sạc nhanh và Wi-Fi 7

iPad Pro mới được trang bị ba chip độc quyền của Apple: M5, C1X và N1, cho hiệu năng AI cao gấp 3,5 lần so với thế hệ trước. Chip C1X modem tăng tốc độ mạng di động 50%, trong khi chip N1 mang đến Wi-Fi 7, Bluetooth 6 và Thread, đảm bảo kết nối nhanh và ổn định hơn.

iPad Pro M5 cũng có băng thông bộ nhớ hợp nhất 150GB/s, hỗ trợ hiển thị ngoài 120Hz với Adaptive Sync, cùng sạc nhanh 50% chỉ trong 30 phút với adapter 40W.

Sản phẩm có dung lượng từ 256GB đến 2TB, các bản 256GB và 512GB được trang bị 12GB RAM, mở bán cùng ngày 22/10, giá khởi điểm 29,99 triệu đồng bản 11 inch và 39,99 triệu đồng bản 13 inch.

Apple cho biết đây là “bước tiến đột phá về hiệu năng và khả năng AI”, khẳng định vị thế dẫn đầu trong thị trường thiết bị điện toán cá nhân thông minh.

(Theo Macrumors)