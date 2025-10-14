Microsoft ngừng hỗ trợ Windows 10 đồng nghĩa hệ điều hành sẽ không còn nhận được các bản cập nhật bảo mật, sửa lỗi hay hỗ trợ kỹ thuật, dù hiện vẫn có tới 41% người dùng Windows trên toàn cầu đang sử dụng phiên bản này.

Yêu cầu hệ thống đối với máy tính muốn chạy Windows 11. Ảnh chụp màn hình.

Hết hỗ trợ không có nghĩa máy ngừng hoạt động

Sau thời điểm nói trên, máy tính chạy Windows 10 vẫn hoạt động bình thường. Người dùng vẫn có thể mở tài liệu, duyệt web hay dùng ứng dụng. Tuy nhiên, việc ngừng cập nhật bảo mật sẽ khiến hệ thống dễ bị tấn công hơn, đặc biệt nếu bạn thường xuyên truy cập Internet, thanh toán trực tuyến hoặc gửi email.

Chương trình gia hạn cập nhật bảo mật (ESU)

Để hỗ trợ người dùng chưa thể nâng cấp, Microsoft giới thiệu chương trình Extended Security Updates (ESU) cho phép nhận các bản vá bảo mật thêm một năm, đến 13/10/2026.

Để đăng ký chương trình ESU cho người dùng cá nhân của Windows 10, thiết bị của bạn phải đáp ứng các yêu cầu: chạy Windows 10, phiên bản 22H2 Home, Professional, Pro Education hoặc Workstations; cài đặt bản cập nhật mới nhất cho Windows; tài khoản Microsoft dùng để đăng nhập thiết bị phải là tài khoản quản trị viên; tài khoản Microsoft không được là tài khoản trẻ em.

Bạn có thể đăng ký ESU theo một trong 3 cách sau: Miễn phí nếu đang đồng bộ hóa chế độ cài đặt PC; Đổi 1.000 điểm Microsoft Rewards; Mua một lần với giá $30 USD hoặc số tiền tương đương bằng nội tệ cộng với thuế hiện hành.

Tất cả các lựa chọn đăng ký đều cung cấp các bản cập nhật bảo mật mở rộng đến hết ngày 13/10/2026. Bạn có thể đăng ký ESU bất cứ lúc nào cho đến khi chương trình kết thúc.

Điều kiện nâng cấp lên Windows 11

Một máy tính không đủ điều kiện nâng cấp Windows 11. Ảnh chụp màn hình.

Để cài đặt Windows 11, máy tính cần đáp ứng tối thiểu: CPU 1GHz hoặc nhanh hơn, 2 nhân trở lên; RAM 4GB, ổ cứng 64GB; hỗ trợ TPM 2.0, Secure Boot và DirectX 12; màn hình HD 9 inch trở lên.

Bạn có thể sử dụng ứng dụng Kiểm tra tình trạng PC để đánh giá khả năng tương thích của máy tính với Windows 11. Nếu đủ điều kiện, vào Cài đặt > Cập nhật và bảo mật > Windows Update để tải về.

Nếu máy không đủ điều kiện, người dùng vẫn có thể cài Windows 11 thủ công bằng công cụ như Rufus nhưng Microsoft sẽ không bảo hành hoặc đảm bảo ổn định.

Có cần mua máy tính mới?

Không bắt buộc. Máy tính chạy Windows 10 vẫn dùng được và bạn có thể kéo dài vòng đời thêm 1 năm với ESU, hoặc chuyển sang hệ điều hành khác như Linux. Tuy nhiên, với những thiết bị sử dụng cho công việc hoặc giao dịch trực tuyến, việc đầu tư vào máy tính tương thích Windows 11 là lựa chọn an toàn và bền vững hơn.

Bạn còn một năm để chuẩn bị: sao lưu dữ liệu, kiểm tra khả năng tương thích, và quyết định giữa nâng cấp hay gia hạn. Dù sớm hay muộn, việc rời bỏ Windows 10 là điều không thể tránh, nhưng bạn vẫn có thể chủ động chuyển đổi theo cách an toàn và tiết kiệm nhất.

(Theo Cnet, Microsoft)