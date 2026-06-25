Mùa tựu trường năm nay diễn ra khi thị trường công nghệ chịu tác động từ cuộc khủng hoảng chip nhớ toàn cầu. Quan niệm "chờ thêm vài tháng để mua rẻ hơn" đang dần không còn phù hợp. Với các tân sinh viên chuẩn bị bước vào đại học, bài toán không chỉ là tìm thiết bị có giá thấp nhất mà là đầu tư hiệu quả cho suốt 4 năm học.

Từ cuối năm 2025, giá nhiều thiết bị công nghệ tăng dưới sức ép của nhu cầu chip nhớ phục vụ AI bùng nổ. Các nhà sản xuất ưu tiên nguồn lực cho trung tâm dữ liệu AI, khiến nguồn cung chip cho thiết bị tiêu dùng bị thu hẹp. Vì vậy, các sản phẩm như laptop và tablet được dự báo có thể tăng giá từ 5-20% trong thời gian tới.

Theo các chuyên gia, xu hướng tăng giá này có thể kéo dài đến năm 2030, khiến việc mua sắm công nghệ của người trẻ, đặc biệt là tân sinh viên, trở thành bài toán cần được tính toán kỹ lưỡng hơn.

Tân sinh viên bị kẹt giữa ngân sách và nhu cầu thực tế

Với nhiều gia đình, chuẩn bị cho con vào đại học đồng nghĩa với hàng loạt chi phí như học phí, chỗ ở, sinh hoạt và thiết bị học tập. Vì vậy, nhiều phụ huynh thường chọn một thiết bị phổ thông, giá hợp lý để đáp ứng nhu cầu cơ bản trước khi nâng cấp sau này.

Tuy nhiên, môi trường đại học hiện nay đòi hỏi nhiều hơn thế. Ngay từ năm nhất, sinh viên đã phải học nhóm trực tuyến, làm thuyết trình, sử dụng AI để tìm kiếm tài liệu, phân tích dữ liệu, đồng thời tự thiết kế CV và xây dựng portfolio nhằm chuẩn bị cho các cơ hội thực tập sớm.

Những tác vụ này cần một thiết bị có hiệu năng ổn định, pin bền bỉ cho cả ngày học tập, đồng thời hỗ trợ bút cảm ứng hoặc bàn phím rời và dễ dàng sử dụng các ứng dụng văn phòng.

Tuy nhiên, phần lớn thiết bị đáp ứng đầy đủ các tiêu chí trên đều có giá khá cao. Vì vậy, nhiều người chọn mua sản phẩm giá rẻ rồi nâng cấp dần. Dù vậy, đây có thể trở thành “cái bẫy” chi phí khi tổng số tiền phát sinh về sau còn cao hơn việc đầu tư một giải pháp hoàn chỉnh ngay từ đầu.

Giải pháp toàn diện cho sinh viên đại học

Trong vài năm gần đây, nhiều sinh viên bắt đầu chuyển từ việc mua nhiều thiết bị riêng lẻ sang tìm kiếm những giải pháp tích hợp có thể đáp ứng đồng thời nhu cầu học tập, làm việc và giải trí. Lý do rất đơn giản: chi phí phát sinh từ phụ kiện, phần mềm và việc nâng cấp thiết bị sau 1-2 năm đôi khi còn lớn hơn khoản đầu tư ban đầu.

Đặc biệt trong bối cảnh giá laptop, tablet và smartphone đều chịu áp lực tăng, một thiết bị có thể sử dụng ổn định xuyên suốt hành trình đại học đang trở thành lựa chọn được ưu tiên hơn bao giờ hết.

Trong bối cảnh phân khúc máy tính bảng giá hợp lý ngày càng ít lựa chọn, Huawei vừa hé lộ Huawei MatePad 11.5 (2026), mẫu tablet hướng đến HSSV trong mùa tựu trường. Với định hướng tối ưu chi phí, sản phẩm hứa hẹn mang đến giải pháp học tập toàn diện, đáp ứng tốt nhu cầu học tập và làm việc tại môi trường đại học.

Đặc biệt, trong giai đoạn mở bán, người dùng sẽ được tặng kèm trọn bộ phụ kiện gồm bàn phím thông minh, chuột không dây và bút cảm ứng Huawei M-Pencil. Nhờ đó, sinh viên có thể ghi chú, học nhóm hay thuyết trình ngay từ đầu mà không cần đầu tư thêm.

Huawei MatePad 11.5 (2026) được trang bị ứng dụng Huawei Notes tối ưu cho viết tay, cho phép ghi âm bài giảng, chụp ảnh slide và ghi chú trực tiếp bằng bút. Thiết bị cũng tích hợp WPS Office 3.0 giao diện chuẩn PC cùng các công cụ AI hỗ trợ xử lý văn bản, bảng tính và trình chiếu hiệu quả.

Máy sở hữu màn hình 2.5K FullView 120Hz sắc nét, thiết kế kim loại nguyên khối mỏng 6,1 mm, nặng khoảng 515 g, thuận tiện mang theo khi học tập và di chuyển. Viên pin 10.100mAh cùng sạc nhanh 40W đáp ứng nhu cầu sử dụng cả ngày, từ ghi chú, làm việc nhóm, học online đến giải trí. Với những trang bị này, Huawei MatePad 11.5 (2026) là người bạn đồng hành phù hợp cho sinh viên trong học tập và cuộc sống hằng ngày.

Trong bối cảnh giá công nghệ chưa có dấu hiệu hạ nhiệt, việc lựa chọn một thiết bị có thể đáp ứng đầy đủ nhu cầu học tập ngay từ đầu đang trở thành cách tối ưu ngân sách hiệu quả hơn việc liên tục nâng cấp trong tương lai.

Với định hướng "Trọn hành trang đại học, sẵn sàng tại đây", Huawei MatePad 11.5 (2026) hứa hẹn mang đến cho tân sinh viên một giải pháp học tập toàn diện để sẵn sàng bước vào hành trình đại học phía trước.

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Bích Đào