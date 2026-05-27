Khái niệm "agent-mania" (cơn sốt trợ lý ảo) đang định hình lại thói quen của giới công nghệ. Thay vì gập máy khi di chuyển, nhiều người dùng các công cụ như Claude Code hay OpenAI Codex phải giữ màn hình luôn hé mở để các tác nhân AI tiếp tục xử lý các tác vụ lập trình mà không bị gián đoạn do mất kết nối Wi-Fi hoặc máy tính rơi vào trạng thái ngủ.

Geoff Chan luôn giữ chiếc laptop mở hé khi chăm sóc con gái. Ảnh: Geoff Chan

Geoff Chan, 39 tuổi, Giám đốc sản phẩm tại Raven.AI, thường xuyên sử dụng AI trong lúc chờ hai con gái tập trượt băng. Khi buổi tập kết thúc, ông mang chiếc máy tính “nửa đóng nửa mở” vào phòng thay đồ.

"Tôi phải đặt nó lên kệ, vừa cởi giày trượt cho con vừa ngoái nhìn xem phần mềm đã chạy xong chưa", Chan kể lại trước ánh mắt tò mò của các phụ huynh khác.

Tình trạng này cũng xuất hiện ở các không gian công cộng và trường học. Alison Kaizer, đối tác tại quỹ Golden Ventures, từng là người cuối cùng lên máy bay do bận chờ AI xử lý công việc và phải bước đi với chiếc laptop mở sẵn.

Trong khi đó, cậu học sinh 15 tuổi Arav Jain thường xuyên mang máy tính hé mở di chuyển giữa các lớp học để không lãng phí token cho dự án phần mềm khởi nghiệp của mình.

Tại chốn công sở, hành động này đòi hỏi sự tinh tế hơn. Nhà thiết kế UX Andreas Kruszakin-Liboska thường giữ màn hình hé một góc rất nhỏ khi đi họp để tránh bị coi là bất lịch sự.

Tương tự, Will Meinhardt, Giám đốc kinh doanh của Mach 1, cũng chỉ mở hé máy tính ở mức tối thiểu trên đường đi tập thể dục vì không muốn người ngoài nhìn thấy tiến trình công việc trên màn hình.

Rebecca Bultsma và chiếc laptop "hờ hững" của mình. Ảnh: Rebecca Bultsma

Về mặt kỹ thuật, người dùng có thể gõ lệnh "caffeinate" vào terminal trên macOS hoặc thay đổi cài đặt hệ thống để máy tính tiếp tục hoạt động khi gập lại.

Tuy nhiên, đối với những người không muốn can thiệp sâu vào hệ thống hoặc cần di chuyển gấp, việc kẹp một ngón tay vào bản lề để giữ máy hé mở, hay tạo hình "chiếc vỏ sò" đặt cẩn thận trong túi xách như cách nhà nghiên cứu Rebecca Bultsma áp dụng, lại là giải pháp tiện lợi nhất.

Dù phải nhận về nhiều ánh mắt soi mói, xu hướng này đang dần được bình thường hóa, đặc biệt là tại các trung tâm công nghệ như San Francisco.

Cựu kỹ sư Apple Tim Monzures cho biết ông thường xuyên phải phát mạng từ điện thoại và giữ laptop mở hé để chạy ra trạm xe buýt cho kịp giờ về nhà.

Trông có vẻ ngớ ngẩn khi bê một chiếc laptop như vậy chạy trên phố, nhưng ông khẳng định bản thân không phải là người duy nhất làm điều đó.

(Theo Insider)