Chiều tối 10/8, cơn mưa lớn kéo dài hơn 1 giờ diễn ra ở khu vực TPHCM khiến nhiều nơi bị ngập sâu. Nhiều phương tiện chết máy, người dân bì bõm lội nước về nhà.
Chiều tối nay (10/8) nhiều nơi TPHCM xảy ra mưa dông kéo dài hơn 1 giờ biến nhiều tuyến đường thành sông.
Ghi nhận tại khu vực TP Thủ Đức cũ, các tuyến đường như Nguyễn Duy Trinh, Quốc Hương, Đỗ Xuân Hợp, Tô Ngọc Vân... xảy ra ngập úng nặng. Nước dâng cao đến gần nửa mét, nhấn chìm hàng loạt xe máy, ô tô và khiến việc di chuyển vô cùng khó khăn.
Mặc dù mưa đã tạnh song nhiều phương tiện xe máy bị ngập nước, chết máy, buộc phải đẩy bộ.
Người dân dọn rác tại ống cống để nước rút nhanh hơn
Một số xe máy ngã nhào trên đường ngập vì sóng nước do ô tô hất vào.
Xe ô tô chết máy được người dân hỗ trợ đẩy đến khu vực cao hơn.
Nhiều phương tiện nhấn ga cố gắng di chuyển nhanh qua đoạn ngập.
Tại khu vực đầu đường Nguyễn Duy Trinh, anh Trần Trung Nghĩa (cán bộ an ninh cơ sở phường Bình Trưng) hướng dẫn người dân quay đầu xe, hạn chế phương tiện lưu thông vào khu vực ngập sâu. Anh Nghĩa cho biết, mực nước sâu nhất là vào thời điểm 18h30 tại tuyến đường, có đoạn ngập hơn 1m.
Chị Kim Phượng cùng nhiều nhân viên một quán lẩu trên đường Nguyễn Duy Trinh liên tục dọn dẹp cửa hàng sau cơn mưa. Quán của chị Phượng cao hơn mặt đường 50 cm, khi mưa lớn ngập vào cửa hàng hơn 30 cm, nhiều bùn đất đọng lại.
Người dân bì bõm lội nước về nhà trên đoạn đường ngập hơn 1km.
Nhiều người phải di chuyển lên vỉa hè chờ nước rút.
Thông tin từ Đài Khí tượng Thủy văn Nam Bộ, trong tối 10/8, mây dông tiếp tục phát triển, gây mưa rào, kèm theo dông, sét cho các khu vực trên, sau mở rộng sang các khu vực lân cận khác.
Lượng mưa phổ biến từ 8-40 mm, có nơi trên 50 mm. Trong cơn dông đề phòng lốc, mưa đá và gió giật mạnh khoảng cấp 5-7 (8-17 m/s), mưa lớn gây ngập úng cục bộ.