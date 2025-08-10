Chiều tối nay (10/8) nhiều nơi TPHCM xảy ra mưa dông kéo dài hơn 1 giờ biến nhiều tuyến đường thành sông.

Ghi nhận tại khu vực TP Thủ Đức cũ, các tuyến đường như Nguyễn Duy Trinh, Quốc Hương, Đỗ Xuân Hợp, Tô Ngọc Vân... xảy ra ngập úng nặng. Nước dâng cao đến gần nửa mét, nhấn chìm hàng loạt xe máy, ô tô và khiến việc di chuyển vô cùng khó khăn.

Mưa lớn gây ngập diện rộng trên nhiều tuyến đường ở TPHCM. Ảnh: TK.

Đường Nguyễn Duy Trinh chìm trong biển nước. Ảnh: MT.

Nước ngập nặng trên đường Tô Ngọc Vân khiến xe chết máy la liệt. Ảnh: TK.

Mặc dù mưa đã tạnh song nhiều phương tiện xe máy bị ngập nước, chết máy, buộc phải đẩy bộ.

Người dân dọn rác tại ống cống để nước rút nhanh hơn

Một số xe máy ngã nhào trên đường ngập vì sóng nước do ô tô hất vào.

Xe ô tô chết máy được người dân hỗ trợ đẩy đến khu vực cao hơn.

Nhiều phương tiện nhấn ga cố gắng di chuyển nhanh qua đoạn ngập.

Tại khu vực đầu đường Nguyễn Duy Trinh, anh Trần Trung Nghĩa (cán bộ an ninh cơ sở phường Bình Trưng) hướng dẫn người dân quay đầu xe, hạn chế phương tiện lưu thông vào khu vực ngập sâu. Anh Nghĩa cho biết, mực nước sâu nhất là vào thời điểm 18h30 tại tuyến đường, có đoạn ngập hơn 1m.

Chị Kim Phượng cùng nhiều nhân viên một quán lẩu trên đường Nguyễn Duy Trinh liên tục dọn dẹp cửa hàng sau cơn mưa. Quán của chị Phượng cao hơn mặt đường 50 cm, khi mưa lớn ngập vào cửa hàng hơn 30 cm, nhiều bùn đất đọng lại.

Người dân bì bõm lội nước về nhà trên đoạn đường ngập hơn 1km.

Nhiều người phải di chuyển lên vỉa hè chờ nước rút.