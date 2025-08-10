Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, trưa và chiều nay (10/8), ở khu vực Bắc Bộ, cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ có mưa vừa, mưa to cục bộ. Lượng mưa tính từ 12-15h có nơi trên 60mm như trạm: Thanh Trì (Hà Nội) 71.5mm, trạm Đắk Hà 1 (Quảng Ngãi) 68.2mm, trạm Khánh Hội (Cà Mau) 97mm, trạm Mỹ Tú (TP. Cần Thơ) 63.8mm,…

Dự báo, chiều tối và đêm nay nhiều khu vực trên cả nước đều xuất hiện mưa giông, cục bộ có nơi mưa to với lượng mưa đến 80mm.

Cụ thể, ở khu vực Bắc Bộ có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to với lượng mưa 10-30mm, cục bộ có nơi 80mm.

Mưa lớn cục bộ khả năng xảy ra ngập úng ở vùng trũng. Ảnh minh họa: Nguyễn Huế

Chiều tối cùng ngày, ở khu vực Thanh Hóa - Nghệ An, từ Quảng Trị đến Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Khánh Hòa cũng có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to với lượng mưa 10-30mm, cục bộ có nơi trên 50mm.

Cũng chiều tối và đêm nay, ở cao nguyên Trung Bộ, Nam Bộ có mưa, mưa vừa và rải rác có giông, cục bộ có nơi mưa to với lượng mưa 10-40mm, cục bộ có nơi trên 80mm.

Cơ quan khí tượng cảnh báo, sau nhiều ngày nắng nóng kéo dài, đặc biệt ở miền Bắc và Trung Bộ, cần đề phòng xảy ra hiện tượng thời tiết cực đoan như lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc và tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp.