Ngày 22/9, Công an xã Quế Phước cho biết, mưa lớn kéo dài gây sạt lở tại khu vực Gành Dinh, thôn Tứ Trung. Đất đá từ sườn núi tràn xuống, nhiều tảng đá lớn lăn ra mặt đường, tiềm ẩn nguy hiểm cho người và phương tiện qua lại.
Ngay sau khi phát hiện sự cố, lực lượng chức năng đã giăng dây, đặt biển cảnh báo, bố trí người chốt chặn và tạm thời ngăn người, phương tiện lưu thông qua khu vực sạt lở.
Chính quyền địa phương sau đó huy động nhân lực cùng xe xúc lật đến hiện trường thu dọn đất đá. Đến đầu giờ chiều, điểm sạt lở cơ bản được xử lý, giao thông qua khu vực Gành Dinh được khôi phục.
Tuy nhiên, cơ quan chức năng cảnh báo nguy cơ đá lăn, sạt lở tiếp diễn khi mưa lớn còn kéo dài. Người dân được khuyến cáo giảm tốc độ, chú ý quan sát, hạn chế dừng đỗ hoặc đi qua những khu vực có taluy, sườn đồi núi không ổn định.
Cùng ngày, tại Km41+200, dưới chân đèo Liêu, xã Thạnh Bình, mưa lớn cũng khiến taluy âm bị sạt lở. Đây là vị trí từng xảy ra sự cố trước đó.
Lực lượng chức năng phối hợp đơn vị thi công huy động nhân lực, phương tiện và vật tư đến hiện trường khắc phục. Rọ đá được sử dụng để gia cố taluy âm, ổn định nền đường và hạn chế nước mưa tiếp tục gây sạt lở.
Trong thời gian xử lý, người điều khiển phương tiện qua khu vực đèo Liêu được khuyến cáo giảm tốc độ, chú ý quan sát và chấp hành hướng dẫn của lực lượng làm nhiệm vụ.
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18 xã ở Đà Nẵng được cảnh báo nguy cơ lũ quét, sạt lở
Ngày 22/9, Đài Khí tượng Thủy văn Trung Bộ cảnh báo nguy cơ lũ quét, sạt lở đất và sụt lún đất tại nhiều khu vực ở Đà Nẵng do ảnh hưởng của mưa lớn.
18 xã được cảnh báo nguy cơ gồm Chiên Đàn, Phú Ninh, Tam Mỹ, Đức Phú, Núi Thành, Tam Anh, Tam Xuân, Trà Liên, Sơn Cẩm Hà, Tây Hồ, Thăng Phú, Thạnh Bình, Tiên Phước, Trà Giáp, Trà Leng, Trà My, Trà Tân và Việt An.
Theo dự báo, Đà Nẵng tiếp tục có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Một số khu vực có độ ẩm đất trên 80%, ở trạng thái gần bão hòa, làm gia tăng nguy cơ lũ quét, sạt lở và sụt lún đất.
Mưa được dự báo còn kéo dài đến ngày 24/9. Trong ngày và đêm 23/9, nhiều nơi có mưa to đến rất to, tổng lượng mưa phổ biến 70-150mm, có nơi trên 250mm.
Riêng khu vực Quế Sơn, Tiên Phước, Khâm Đức và Trà My có nơi mưa trên 250mm; Tam Kỳ, Núi Thành và Thăng Bình có nơi trên 200mm.
Trước diễn biến mưa lớn, cơ quan chức năng đề nghị các địa phương chủ động rà soát những khu vực có nguy cơ sạt lở, lũ quét, kịp thời cảnh báo và tổ chức phương án bảo đảm an toàn cho người dân, phương tiện.