Ngày 22/9, Công an xã Quế Phước cho biết, mưa lớn kéo dài gây sạt lở tại khu vực Gành Dinh, thôn Tứ Trung. Đất đá từ sườn núi tràn xuống, nhiều tảng đá lớn lăn ra mặt đường, tiềm ẩn nguy hiểm cho người và phương tiện qua lại.

Ngay sau khi phát hiện sự cố, lực lượng chức năng đã giăng dây, đặt biển cảnh báo, bố trí người chốt chặn và tạm thời ngăn người, phương tiện lưu thông qua khu vực sạt lở.

Đá tảng từ sườn núi lăn xuống, chắn một phần mặt đường tại khu vực Gành Dinh. Ảnh: Q.P

Lực lượng chức năng xã Quế Phước lập chốt, tạm cấm người và phương tiện qua khu vực sạt lở Gành Dinh. Ảnh: Q.P

Chính quyền địa phương sau đó huy động nhân lực cùng xe xúc lật đến hiện trường thu dọn đất đá. Đến đầu giờ chiều, điểm sạt lở cơ bản được xử lý, giao thông qua khu vực Gành Dinh được khôi phục.

Tuy nhiên, cơ quan chức năng cảnh báo nguy cơ đá lăn, sạt lở tiếp diễn khi mưa lớn còn kéo dài. Người dân được khuyến cáo giảm tốc độ, chú ý quan sát, hạn chế dừng đỗ hoặc đi qua những khu vực có taluy, sườn đồi núi không ổn định.

Xe xúc được huy động đến hiện trường thu dọn đất đá sau vụ sạt lở ở Gành Dinh. Ảnh: Q.P

Cùng ngày, tại Km41+200, dưới chân đèo Liêu, xã Thạnh Bình, mưa lớn cũng khiến taluy âm bị sạt lở. Đây là vị trí từng xảy ra sự cố trước đó.

Lực lượng chức năng phối hợp đơn vị thi công huy động nhân lực, phương tiện và vật tư đến hiện trường khắc phục. Rọ đá được sử dụng để gia cố taluy âm, ổn định nền đường và hạn chế nước mưa tiếp tục gây sạt lở.

Lực lượng chức năng và đơn vị thi công gia cố điểm sạt lở taluy âm dưới chân đèo Liêu. Ảnh: T.B

Trong thời gian xử lý, người điều khiển phương tiện qua khu vực đèo Liêu được khuyến cáo giảm tốc độ, chú ý quan sát và chấp hành hướng dẫn của lực lượng làm nhiệm vụ.