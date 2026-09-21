Mưa lớn kéo dài từ Huế đến Nam Bộ

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 21/9, khu vực từ TP Huế đến TP Đà Nẵng có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to kèm giông.

Lượng mưa tính từ 7-15h ngày 21/9 tại một số nơi đã vượt 70mm. Trong đó, Phong Mỹ (TP Huế) ghi nhận 81,8mm, Hồng Trung (TP Huế) 70,8mm.

Dự báo từ chiều tối 21/9 đến ngày 23/9, khu vực từ TP Huế đến TP Đà Nẵng, phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk và Khánh Hòa tiếp tục có mưa vừa, mưa to và giông.

Nam Bộ và nhiều tỉnh thành miền Trung hứng đợt mưa lớn kéo dài. Ảnh: Tuấn Hùng

Lượng mưa phổ biến 90-170mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 300mm. Cơ quan khí tượng cảnh báo nguy cơ xuất hiện mưa có cường độ lớn, trên 100mm trong 3 giờ.

Nguyên nhân đợt mưa lớn do dải hội tụ nhiệt đới có trục qua khu vực Nam Trung Bộ, nối với vùng áp thấp trên Biển Đông và có xu hướng dịch chuyển về đất liền. Hình thế này gây mưa lớn kéo dài từ Huế trở vào phía Nam.

Không chỉ khu vực ven biển miền Trung, từ chiều tối 21/9 đến ngày 23/9, phía Tây Đắk Lắk, tỉnh Lâm Đồng và Nam Bộ cũng có mưa vừa, mưa to và giông với lượng mưa 70-150mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 250mm.

Ngoài ra, chiều tối và đêm 21/9, phía Nam tỉnh Quảng Trị, phía Tây các tỉnh Quảng Ngãi và Gia Lai có mưa rào, rải rác giông; cục bộ có nơi mưa to với lượng mưa 10-30mm, có nơi trên 60mm.

Mưa lớn ở miền Trung khi nào giảm?

Theo nhận định, từ đêm 23/9 đến hết ngày 24/9, phía Đông Gia Lai, các tỉnh Đắk Lắk, Khánh Hòa, Lâm Đồng và Nam Bộ tiếp tục có mưa vừa, mưa to và giông, lượng mưa phổ biến 30-70mm, cục bộ có nơi trên 100mm.

Trong khi đó, từ đêm 23/9, mưa lớn tại khu vực từ TP Huế đến TP Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk có xu hướng giảm dần.

Đáng chú ý, từ nay đến ngày 1/10, thời tiết các khu vực có sự phân hóa.

Tại Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, mưa rào và giông xuất hiện vài nơi; ban ngày trời nắng, có nơi nắng nóng. Riêng Bắc Trung Bộ từ khoảng ngày 24/9 có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có giông.

Sau đợt mưa lớn trên, từ 24/9, khu vực từ TP Huế đến TP Đà Nẵng, phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk và Khánh Hòa có mưa rào, giông rải rác, tập trung chủ yếu vào chiều và tối.

Tại Lâm Đồng và Nam Bộ, từ đêm 23/9 tiếp tục có mưa vừa, mưa to và rải rác giông, cục bộ có nơi mưa rất to. Từ đêm 24/9, mưa giảm xuống còn mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, chủ yếu tập trung vào chiều và tối.

Cơ quan khí tượng cảnh báo, trong mưa giông, người dân cần đề phòng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa lớn có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp, khu đô thị, khu công nghiệp; lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc.