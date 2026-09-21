Nội dung công điện dẫn thống kê của Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho thấy mưa lũ làm 3 người chết, 8 nhà sập đổ, 111 nhà hư hại, gần 20.000 nhà bị ngập. Đến nay, còn trên 5.000 nhà ở ven sông, vùng thấp trũng thuộc Hà Nội và Ninh Bình bị ngập.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, tình hình thiên tai còn diễn biến phức tạp trong thời gian tới. Tình trạng ngập lụt tại các khu vực thấp trũng, ven sông ở Hà Nội và Ninh Bình tiếp tục diễn ra.

Sạt lở khiến đất đá và ba tảng đá lớn rơi xuống, chắn ngang mặt đường. Ảnh: Khánh Ngọc

Đáng chú ý, từ ngày 21-24/9, tại các tỉnh Gia Lai, Đắk Lắk, Khánh Hòa, Lâm Đồng và khu vực Nam Bộ có thể xảy ra mưa lớn với lượng mưa 120-250mm, cục bộ có nơi trên 400mm, gây ngập sâu, sạt lở đất; lũ trên sông Cửu Long có thể lên mức báo động 1.

Để chủ động ứng phó với mưa lũ, bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản của nhân dân và Nhà nước, Thủ tướng yêu cầu Thường trực Ban chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia và các Bộ: Nông nghiệp và Môi trường, Quốc phòng, Công an, các bộ, ngành có liên quan; Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố theo dõi chặt chẽ, chủ động chỉ đạo, triển khai công tác ứng phó phù hợp với diễn biến tình hình thiên tai, nhất là mưa lũ, ngập lụt, sạt lở đất...

6 tỉnh, thành phố tập trung ứng phó với thiên tai

Cũng theo Công điện, Thủ tướng yêu cầu Chủ tịch UBND các tỉnh, thành, nhất là Hà Nội, Ninh Bình, Phú Thọ, Thanh Hóa, Nghệ An, Lâm Đồng và các địa phương bị ảnh hưởng do đợt mưa lũ vừa qua, dự báo bị ảnh hưởng bởi mưa lũ trong những ngày tới, tập trung huy động lực lượng, phương tiện tiếp cận các khu vực còn bị ngập sâu, chia cắt để kịp thời hỗ trợ lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm cho người dân, tuyệt đối không để người dân bị thiếu đói.

Các địa phương tiếp tục rà soát, kiểm tra, kịp thời phát hiện, chủ động cảnh báo, tổ chức di dời dân cư, nhất là người già, trẻ em và các đối tượng yếu thế, ra khỏi các khu vực bị ngập sâu, có nguy cơ xảy ra sạt lở, lũ quét, lũ ống.

Lực lượng chức năng căng dây, phong tỏa khu vực cầu bị sập ở Lâm Đồng. Ảnh: Khánh Ngọc

Các tỉnh, thành tổ chức lực lượng canh gác, kiểm soát, cảnh báo, hướng dẫn giao thông; tuyệt đối không để người dân đi lại qua ngầm tràn, khu vực bị ngập sâu, sạt lở hoặc có nguy cơ sạt lở nếu không bảo đảm an toàn; triển khai các biện pháp ứng phó với ngập úng ở đô thị, bảo đảm an toàn đê điều, hồ đập, đê bao, bờ bao bảo vệ sản xuất; sẵn sàng phương tiện, lực lượng hỗ trợ nhân dân sơ tán, cứu hộ, cứu nạn khi có tình huống.

Thủ tướng cũng yêu cầu Bộ Quốc phòng chủ động huy động thiết bị bay không người lái (UAV) hỗ trợ địa phương khảo sát các khu vực xung yếu để kịp thời phát hiện vết nứt, khu vực có nguy cơ xảy ra sạt lở đất, lũ quét, nhằm cảnh báo sớm và có biện pháp phòng ngừa, di dời dân cư, bảo đảm an toàn...

Bộ Công an chỉ đạo triển khai lực lượng phân luồng, hướng dẫn, bảo đảm an toàn giao thông, an ninh trật tự tại khu vực bị ảnh hưởng bởi thiên tai; chỉ đạo các cơ quan chức năng và lực lượng bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở sẵn sàng triển khai hỗ trợ người dân ứng phó với mưa lũ.