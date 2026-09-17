Sáng 17/9, ông Nguyễn Thanh Hào, Chủ tịch UBND xã Kim Tân (Thanh Hóa) cho biết mực nước trên sông Bưởi đã lên 12,85m, vượt mức báo động 3. Nước dâng cao khiến đê Thạch Định bị tràn từ đêm qua. Một số khu dân cư đã bị ngập.

Trước diễn biến mưa lớn kéo dài, chính quyền địa phương đã triển khai các phương án hỗ trợ người dân di chuyển tài sản và bảo đảm an toàn.

Đối với những khu vực có thể tổ chức di dời tại chỗ, người dân được hướng dẫn chuyển lên tầng cao. Riêng các trường hợp cần sơ tán tập trung, xã đã lên phương án bố trí nơi ở an toàn.

"Trong số 11 hộ dân thuộc diện sơ tán tập trung, xã bố trí 10 hộ tại trường tiểu học và 1 hộ tại trạm y tế", ông Hào cho biết.

Một khu vực tại xã Kim Tân bị ngập lụt. Ảnh: Lê Dương

Trong khi đó, ông Hà Vĩnh Thanh, Phó Chủ tịch UBND xã Nông Cống, cho biết xã có khoảng 100 hộ dân bị nước lũ tràn vào nhà, trong đó nhiều hộ tại thôn Vạn Thiện bị ngập sâu.

Theo ông Thanh, địa phương đã chỉ đạo các phòng, ban, lực lượng chức năng, dân quân và các thôn thường xuyên cập nhật tình hình mưa lũ, hỗ trợ người dân, đặc biệt là những hộ bị ngập sâu. Với các hộ cần hỗ trợ, xã sẽ chỉ đạo lực lượng, phương tiện đến tận nơi trợ giúp.

Trước diễn biến nước sông tiếp tục dâng cao, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Thanh Hóa yêu cầu Chủ tịch UBND các xã, phường triển khai ngay việc tuần tra, canh gác đê và hộ đê theo cấp báo động.

Các địa phương tổ chức kiểm tra, rà soát và sẵn sàng triển khai phương án bảo đảm an toàn công trình đê điều, đặc biệt tại các điểm xung yếu. Đồng thời, các địa phương chủ động triển khai phương án sơ tán người dân sinh sống ở vùng bãi sông.

Một số hình ảnh người dân di dời tài sản:

Ông Trương Lê Văn Nghị (xã Kim Tân) cho biết gia đình đã khẩn trương di chuyển tài sản, gia súc, gia cầm đến nơi an toàn nhằm hạn chế thiệt hại do nước lũ. Ảnh: Lê Dương

Người dân làm bè chuối để chở gia cầm. Ảnh: Lê Dương

Người dân chuyển đồ đạc lên bè nổi. Ảnh: Lê Dương

Ngôi nhà của ông Phạm Văn Mịch (thôn Vạn Thiện, xã Nông Cống) bị ngập sâu. Gia đình phải sử dụng thuyền để di chuyển. Ảnh: Lê Dương

Nhiều đồ đạc của gia đình ông Mịch bị chìm trong nước. Ảnh: Lê Dương