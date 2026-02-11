Bước vào tháng 2, thời tiết tại miền Bắc có những ngày nồm ẩm với độ ẩm không khí thường xuyên vượt ngưỡng 90%. Tình trạng sàn nhà "đổ mồ hôi", quần áo lâu khô và nấm mốc phát triển không chỉ gây bất tiện trong sinh hoạt mà còn có thể ảnh hưởng đến sức khỏe, đặc biệt là người già và trẻ nhỏ.

Nhà “đổ mồ hôi”, nấm mốc và quần áo có mùi khó chịu trong mùa nồm ẩm. Ảnh: Fujihome Việt Nam

Lựa chọn thiết bị hút ẩm giá bình dân

Trước đây, máy hút ẩm thường được coi là thiết bị "xa xỉ" với nhiều gia đình do mức giá khá cao, dao động từ 7 đến 10 triệu đồng cho các dòng máy nhập khẩu hoặc công suất lớn. Rào cản về chi phí khiến nhiều người chọn cách "sống chung" với nồm ẩm trong 2-3 tháng đầu năm.

Chỉ từ hơn 2 triệu đồng đã có thể sở hữu máy hút ẩm công nghệ máy nén (compressor) của Fujihome. Ảnh: Fujihome Việt Nam

Tuy nhiên, thị trường điện máy hiện nay đã có sự chuyển dịch rõ rệt. Nắm bắt nhu cầu của phần đông các gia đình sống tại chung cư hoặc nhà phố có diện tích phòng vừa phải, các nhà sản xuất đã tung ra các dòng máy hút ẩm công suất nhỏ với mức giá dễ tiếp cận hơn, chỉ khoảng trên 2 triệu đồng (khi mua vào các dịp khuyến mãi).

Phân biệt công nghệ để tránh lãng phí

Một trong những băn khoăn lớn nhất của người tiêu dùng là hiệu quả thực tế của các dòng máy giá rẻ. Theo một chuyên gia điện máy, trên thị trường hiện có hai dòng công nghệ chính: hút ẩm bằng chip bán dẫn (Peltier) và hút ẩm bằng lốc máy nén (Compressor).

Các loại máy hút ẩm mini giá vài trăm nghìn đồng thường sử dụng công nghệ chip bán dẫn, công suất hút rất thấp (chỉ khoảng 200-500ml/ngày), chủ yếu phù hợp cho không gian hẹp như tủ quần áo hay tủ giày. Đối với không gian phòng ở, loại máy này gần như không đem lại hiệu quả rõ rệt.

Để có thể hút ẩm hiệu quả cho không gian rộng vào mùa nồm, người dùng nên chọn những loại máy hút ẩm dùng máy nén. Ảnh: Fujihome Việt Nam

Ngược lại, dòng máy sử dụng công nghệ Block (máy nén) - tương tự cơ chế của điều hòa nhiệt độ - có khả năng hút ẩm mạnh mẽ hơn gấp hàng chục lần. Trước đây công nghệ này chỉ có trên các máy đắt tiền, nhưng hiện nay đã được tích hợp vào các dòng máy phân khúc 2-3 triệu đồng, với công suất 6-10 lít/ngày.

Về vấn đề tiêu thụ điện năng, các dòng máy công suất nhỏ (6-10 lít) thường có công suất điện dao động từ 128W - 224W. Nếu vận hành trung bình 8 tiếng/ngày, chi phí điện năng tiêu thụ là không đáng kể so với hiệu quả bảo vệ sức khỏe và đồ đạc trong nhà.

Cách chọn máy phù hợp với diện tích phòng

Theo tư vấn của chuyên gia điện máy, việc mua máy công suất quá lớn cho phòng nhỏ sẽ gây lãng phí chi phí đầu tư và điện năng. Ngược lại, máy quá nhỏ sẽ hoạt động quá tải và không đạt độ ẩm mong muốn.

Chọn máy hút ẩm phù hợp diện tích phòng là cách để tối ưu chi phí. Ảnh: Fujihome Việt Nam

Quy tắc tính toán cơ bản được khuyến nghị là tương ứng 1 lít công suất hút ẩm/ngày cho mỗi 2-3m² diện tích sàn. Cụ thể:

Phòng dưới 15m²: Có thể chọn máy công suất 6-7 lít/ngày.

Phòng từ 15-20m²: Nên chọn máy công suất 10 lít/ngày trở lên.

Thực tế, đa số phòng ngủ tại các chung cư hoặc nhà ống tại Việt Nam đều có diện tích dưới 20m², do đó phân khúc máy hút ẩm công suất nhỏ đang trở thành lựa chọn tối ưu.

Đa dạng lựa chọn trong tầm giá dưới 5 triệu đồng

Bộ ba máy hút ẩm Fujihome DH06LITE, DH07, DH10LITE (từ phải qua trái). Ảnh: Fujihome Việt Nam

Tại thị trường Việt Nam, các thương hiệu gia dụng như Fujihome đang đẩy mạnh phân khúc này với các dòng sản phẩm tối ưu cho gia đình hạt nhân. Đơn cử như loạt sản phẩm DH06LITE, DH07, DH10, DH10LITE và DH10NEW đang nhận được sự quan tâm nhờ mức giá cạnh tranh và công năng sử dụng thực tế.

Fujihome DH06LITE: Phù hợp cho nhu cầu tiết kiệm điện tối đa (công suất 128W) và bình chứa nước lớn (2.5L), giảm tần suất phải đổ nước.

Fujihome DH07: Tích hợp thêm tính năng lọc không khí (Ionizer) và khóa trẻ em, phù hợp cho các gia đình có con nhỏ cần không gian sạch khuẩn.

Fujihome DH10, DH10LITE, DH10NEW: Dành cho các phòng có diện tích lớn hơn (tới 20m²) với công suất hút 10 lít/ngày, cân bằng giữa hiệu suất và giá thành.

Việc trang bị máy hút ẩm không chỉ giúp sàn nhà khô ráo, quần áo thơm tho mà còn là giải pháp cần thiết trong mùa nồm, giúp nâng cao chất lượng sống.