Với chủ đề “Sinh nhật vàng – Ngàn ưu đãi”, hệ thống siêu thị BRGMart triển khai chuỗi chương trình tri ân khách hàng trên toàn hệ thống, với hàng trăm sản phẩm được ưu đãi giảm giá lên tới 50%, cùng nhiều quà tặng hấp dẫn theo giá trị đơn hàng.

Đặc biệt, ngày 10/10 sẽ trở thành “ngày vàng” dành cho chủ thẻ BRG Elite khi sử dụng ứng dụng BRGMart, với quyền lợi nhân 3 lần tích lũy. Bên cạnh đó, hàng ngàn E-voucher quà tặng được gửi trực tiếp tới khách hàng trên ứng dụng BRGMart, mang đến thêm nhiều bất ngờ và quyền lợi trong mùa sinh nhật.

Không chỉ mang đến những ưu đãi hấp dẫn, Hệ thống siêu thị BRGMart tiếp tục đặt chất lượng và sự an tâm của khách hàng làm trọng tâm trong hoạt động bán lẻ. Hiện hệ thống có 18 siêu thị và 15 cửa hàng tại Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh và Hưng Yên, phục vụ đa dạng nhu cầu mua sắm của các gia đình, hệ thống siêu thị 4 năm liền trong Top 10 Công ty Bán lẻ Uy tín (VNR công bố 28/9/2026), Thương hiệu Quốc Gia Việt Nam 2026 (Bộ Công Thương công bố 29/8/2026).

“Với định hướng lấy khách hàng làm trọng tâm, BRGMart trong 6 năm qua, luôn kiên định với cam kết mang đến hàng hóa chất lượng cao, nguồn gốc minh bạch, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm và giá cả hợp lý. Bởi phía sau mỗi giỏ hàng là những nhu cầu rất đỗi đời thường: một bữa cơm ngon, những sản phẩm an toàn cho gia đình hay một trải nghiệm mua sắm thuận tiện, đáng tin cậy. BRGMart tự hào đã góp phần mang đến hàng triệu bữa ăn an toàn, những khoảnh khắc mua sắm thuận tiện và niềm vui cho các gia đình Việt”, bà Nguyễn Thị Thanh Thuỷ - Tổng Giám đốc BRGMart chia sẻ.

Chương trình ưu đãi và quà tặng tại hệ thống siêu thị BRGMart có sự tham gia đồng hành của các doanh nghiệp: Công ty Bia Sài Gòn – Hà Nội; Công ty Nước Giải Khát Coca-Cola Việt Nam; Công ty Dinh dưỡng 3A; Công ty Thương mại Đông Nam Á; Công ty Thành Hải; Công ty Thương mại Phú Thái Hà Nội; Công ty Dịch vụ và Chế biến Thực phẩm Minh Dương – Nestlé; Công ty Xuất nhập khẩu và Chế biến Thực phẩm Âu Việt…

(Nguồn: BRGMart)