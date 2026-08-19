Bạn đã bao giờ dành cả buổi tối chỉ để chọn mua một món đồ nhưng cuối cùng vẫn chưa thể quyết định? Mở hàng chục tab trình duyệt, so sánh giá giữa các sàn thương mại điện tử, đọc hàng trăm bình luận rồi vẫn băn khoăn không biết đâu mới là lựa chọn phù hợp là tình huống không còn xa lạ với nhiều người. Ngày nay, quá trình đó đang dần thay đổi nhờ trí tuệ nhân tạo (AI).

Chỉ với một câu hỏi như: "Tôi cần một chiếc laptop dưới 20 triệu để làm thiết kế cơ bản" hay "Máy lọc không khí nào phù hợp với căn hộ 60 m² có nuôi mèo?", AI có thể tổng hợp thông tin, phân tích các lựa chọn và đưa ra những gợi ý phù hợp chỉ trong vài giây.

AI đang trở thành trợ lý mua sắm thông minh, giúp người dùng tìm sản phẩm phù hợp. Ảnh: Midjourney

AI giúp người mua thoát khỏi "ma trận" lựa chọn

Theo Statista, doanh thu thương mại điện tử toàn cầu được dự báo sẽ vượt 6.800 tỷ USD trong năm 2026, kéo theo số lượng sản phẩm trực tuyến ngày càng lớn. Chỉ cần tìm kiếm một chiếc điện thoại hay máy hút bụi trên các sàn thương mại điện tử, người dùng có thể nhận về hàng nghìn kết quả với mức giá và chương trình ưu đãi khác nhau. Khi phải cân nhắc quá nhiều phương án, việc đưa ra quyết định trở nên khó khăn hơn.

Đó là lúc AI phát huy vai trò. Khác với công cụ tìm kiếm truyền thống chỉ dựa trên từ khóa, AI có thể hiểu nhu cầu thực tế của người dùng. Nhờ đó, ngay cả những người không am hiểu về công nghệ hay thông số kỹ thuật vẫn có thể tìm được sản phẩm phù hợp.

So sánh giá và săn ưu đãi dễ dàng hơn

Từ phân tích giá đến gợi ý sản phẩm, AI đang trở thành trợ lý mua sắm hoạt động 24/7. Ảnh: Midjourney

Thay vì phải tự mở từng website hay sàn thương mại điện tử để đối chiếu, AI có thể tự động tổng hợp mức giá từ nhiều nguồn, đồng thời phân tích lịch sử biến động để đánh giá liệu đây có phải thời điểm phù hợp để mua hay không.

Google Shopping là một ví dụ tiêu biểu. Trong giai đoạn 2024 - 2025, nền tảng này tiếp tục mở rộng các tính năng AI, cho phép người dùng so sánh sản phẩm theo giá bán, đánh giá của khách hàng, thời gian giao hàng và uy tín của nhà bán.

Đối với những dịp mua sắm lớn như Black Friday, Cyber Monday hay các đợt siêu sale trên sàn thương mại điện tử, tính năng này giúp người tiêu dùng tránh mua phải mức giá chưa thực sự hấp dẫn và lựa chọn thời điểm mua hợp lý hơn.

Không chỉ tìm sản phẩm rẻ mà còn tìm sản phẩm phù hợp

Giá thấp không phải lúc nào cũng đồng nghĩa với lựa chọn tốt nhất. Nhiều nền tảng hiện nay còn sử dụng AI để tóm tắt hàng nghìn đánh giá thành những nội dung ngắn gọn như ưu điểm nổi bật, nhược điểm thường gặp, đối tượng phù hợp và những lưu ý trước khi mua.

Nếu trước đây các hệ thống chỉ gợi ý dựa trên lịch sử tìm kiếm, thì hiện nay AI còn phân tích thương hiệu yêu thích, khoảng giá thường lựa chọn, màu sắc, kích cỡ hay các nhóm sản phẩm mà người dùng quan tâm.

Theo báo cáo The State of AI in Retail and CPG 2025 của NVIDIA, phần lớn doanh nghiệp bán lẻ tham gia khảo sát cho biết AI đã giúp cải thiện khả năng cá nhân hóa trải nghiệm khách hàng, tăng tỷ lệ chuyển đổi và nâng cao doanh thu.

Mua sắm bằng hội thoại thay vì gõ từ khóa

Một xu hướng nổi bật trong năm 2025 - 2026 là sự xuất hiện của các trợ lý AI hội thoại.

Thay vì nhập nhiều từ khóa khác nhau, người dùng có thể trò chuyện với AI bằng ngôn ngữ tự nhiên như: "Gia đình có em bé mới sinh, nên mua máy lọc không khí nào vừa tiết kiệm điện vừa dễ vệ sinh?"

Dựa trên yêu cầu, AI sẽ phân tích nhu cầu, đưa ra các lựa chọn phù hợp và giải thích lý do đề xuất. Cách tương tác này giúp việc mua sắm trở nên gần gũi hơn, đặc biệt với những người không quen tìm kiếm bằng các từ khóa cụ thể.

AI là trợ lý, không phải người quyết định

Các gợi ý của AI phụ thuộc vào dữ liệu được cung cấp và thuật toán của từng nền tảng. Một số sản phẩm được quảng bá hoặc có nhiều dữ liệu hơn vẫn có thể xuất hiện nổi bật trong kết quả tìm kiếm. Ngoài ra, với những mặt hàng cần trải nghiệm trực tiếp như quần áo, mỹ phẩm hay nội thất, cảm nhận thực tế vẫn là yếu tố quan trọng trước khi quyết định mua.

Bên cạnh đó, người dùng cũng nên chú ý bảo vệ thông tin cá nhân khi sử dụng các nền tảng mua sắm thông minh, đặc biệt là dữ liệu thanh toán và lịch sử mua hàng.

Trong tương lai, khi AI tiếp tục được tích hợp sâu vào các nền tảng bán lẻ, việc mua sắm có thể sẽ bắt đầu bằng một cuộc trò chuyện thay vì một ô tìm kiếm. Khi đó, điều người tiêu dùng nhận được không chỉ là một món hàng có giá tốt, mà còn là những gợi ý phù hợp với nhu cầu, ngân sách và sở thích của chính mình. Đó cũng là bước chuyển quan trọng, đưa mua sắm trực tuyến từ "tìm kiếm sản phẩm" sang "tìm đúng giải pháp" cho từng người tiêu dùng.

(Nguồn: VLAB Innovation)