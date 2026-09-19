Thay vì xem video, ghi nhớ tên sản phẩm rồi rời nền tảng để tìm kiếm, người dùng có thể thực hiện nhiều bước ngay trong quá trình xem. Sự thay đổi này đang làm ngắn khoảng cách giữa nội dung và mua sắm.

Tại tọa đàm trong khuôn khổ YouTube Festival Việt Nam 2026, ông Minh Nguyễn, phụ trách Giải pháp hiệu suất khu vực Đông Nam Á của Google, cho biết ranh giới giữa nội dung giải trí và thương mại ngày càng thu hẹp.

Khi người xem yêu thích một nhà sáng tạo và bắt gặp sản phẩm phù hợp, họ có thể chuyển từ xem sang mua một cách liền mạch.

Các diễn giả phiên tọa đàm tại sự kiện YouTube Festival Việt Nam 2026. Từ trái qua: MC Khánh Vy, ông Minh Nguyễn - Phụ trách Giải pháp hiệu suất khu vực Đông Nam Á của Google, bà Quyên Lê - Giám đốc tăng trưởng Metub và nhà sáng tạo Trinh Phạm. Ảnh: Google

Người dùng xem video để tìm trải nghiệm

Video đánh giá đang trở thành một nguồn tham khảo trước khi mua, nhất là với những sản phẩm khó đánh giá chỉ qua thông số.

Trịnh Phạm, nhà sáng tạo nội dung trên YouTube, cho biết sau 12 năm làm video, cô nhận thấy người xem tìm đến nền tảng không chỉ để giải trí mà còn để tìm trải nghiệm từ những người đã sử dụng sản phẩm.

“Người xem YouTube bấm vào không chỉ để giải trí, mà nhiều khi họ tìm thấy những trải nghiệm của người dùng để đưa ra quyết định mua sắm cho mình”, cô nói.

Với các video về mỹ phẩm, Trịnh Phạm thường nêu rõ mình có làn da dầu, dễ nổi mụn và nhạy cảm. Thay vì chỉ giới thiệu sản phẩm, cô có thể sử dụng từ sáng đến chiều để người xem quan sát độ bền của lớp trang điểm và tự đánh giá sản phẩm có phù hợp hay không.

Phần bình luận cũng trở thành nơi người xem tiếp tục tìm thông tin. MC Khánh Vy cho biết dưới các video thường xuất hiện câu hỏi về đường dẫn sản phẩm, nơi mua hoặc việc sản phẩm này có tốt hơn sản phẩm khác hay không.

Theo số liệu được ông Minh Nguyễn nêu tại tọa đàm, 8/10 người tiêu dùng Việt Nam được khảo sát cho biết YouTube giúp họ đưa ra quyết định mua hàng tự tin hơn. Ông cho rằng một lợi thế của nội dung trên nền tảng là vòng đời dài.

“Một video khi tải lên sẽ có vòng đời rất dài”, ông nói, cho rằng những nội dung được đăng từ 5-10 năm trước vẫn có thể được tìm thấy khi người dùng phát sinh nhu cầu.

Điều này khiến một video không chỉ tác động tại thời điểm đăng tải. Khi cần tìm hiểu sản phẩm, người dùng có thể tiếp cận lại nội dung cũ và sử dụng trải nghiệm của người khác như một phần thông tin trước khi mua.

Từ màn hình xem đến giỏ hàng

Khi nhu cầu đã hình thành, các công cụ mua sắm giúp rút ngắn thêm bước từ tham khảo đến giao dịch.

Theo ông Minh Nguyễn, YouTube kết nối với các nền tảng thương mại điện tử lớn tại Việt Nam như Lazada và Shopee.

Thay vì phải ghi nhớ sản phẩm rồi chuyển sang ứng dụng khác để tìm kiếm, người dùng có thể tiếp tục hành trình mua sắm từ nội dung đang xem.

Trải nghiệm này cũng thay đổi theo thiết bị. Trịnh Phạm cho biết các công cụ mua sắm trên YouTube đã được cải thiện trong khoảng hai năm qua, cho phép người dùng mua hàng trên điện thoại hoặc máy tính. Khi xem trên TV, họ có thể quét mã QR để tiếp tục.

Tuy nhiên, việc đưa sản phẩm vào video không có nghĩa xuất hiện càng sớm càng tốt. Từ kinh nghiệm của mình, Trịnh Phạm cho rằng cách giới thiệu cần phù hợp với mạch nội dung và thói quen của người xem.

“Nếu một sản phẩm hiện lên trong 10 giây đầu tiên, mình đã biết đó là quảng cáo rồi”, cô nói, đồng thời cho rằng nhà sáng tạo nên có không gian để đưa sản phẩm vào câu chuyện tự nhiên hơn.

Từ đó, hành trình mua sắm đang chuyển từ nhiều bước tách biệt sang một chuỗi liền mạch: xem nội dung, phát sinh nhu cầu, tìm trải nghiệm, cân nhắc sản phẩm và giao dịch.

Nếu trước đây video chủ yếu tác động đến quyết định mua, nay khoảng cách giữa “xem” và “mua” được rút ngắn bằng các công cụ ngay trên màn hình.

Tuy nhiên, khả năng dẫn người dùng đến giao dịch vẫn bắt đầu từ giá trị của nội dung và mức độ tin tưởng vào trải nghiệm được chia sẻ.