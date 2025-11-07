Câu chuyện hy hữu xảy ra tại huyện Thạch Trụ, thành phố Trùng Khánh (Trung Quốc). Ba năm trước, bà Tần - một phụ nữ khá giả ở địa phương đã mua vàng thỏi và một số sản phẩm vàng khác từ ngân hàng rồi cất kỹ trong két sắt ở nhà, trang QQ đưa tin.

Tháng 10 năm nay, khi giá vàng tăng cao, bà quyết định mang một thỏi vàng 50g ra ngân hàng để đổi lấy tiền mặt. Tuy nhiên, sau khi kiểm định, nhân viên ngân hàng xác nhận thỏi vàng là đồ giả.

Bà Tần sốc và phẫn nộ: “Vàng tôi mua từ ngân hàng các anh, sao lại là giả được? Nếu giả thì các anh phải chịu trách nhiệm”. Không nhận được câu trả lời thỏa đáng, bà lập tức đến công an huyện Thạch Trụ trình báo.

Nhận tin, đội hình sự công an địa phương đã nhanh chóng vào cuộc. Kết quả điều tra ban đầu cho thấy, đúng là 3 năm trước, bà Tần từng mua thỏi vàng 50g tại ngân hàng, số sê-ri trên thỏi vàng trùng khớp với dữ liệu hệ thống của ngân hàng.

Người phụ nữ bất ngờ vì không nghĩ vàng mình mua là đồ giả. Ảnh: Sina

Nói cách khác, đây đúng là “thỏi vàng đó”, chỉ có điều, vật bà đang cầm trong tay lại hoàn toàn không phải vàng thật. Bà Tần khẳng định két sắt trong nhà luôn khóa cẩn thận, không hề có dấu hiệu bị cạy phá.

Vụ án rơi vào bế tắc.

Chuyển hướng điều tra, công an rà soát toàn bộ các cửa hàng thu mua vàng trong khu vực. Họ phát hiện một chi tiết đáng chú ý, một phụ nữ họ Hoàng gần đây đã bán một thỏi vàng 50g có in tên ngân hàng, trùng khớp với mô tả trong vụ án.

Người này còn bán thêm số vàng trang sức trị giá hơn 30.000 NDT (hơn 110 triệu đồng).

Cảnh sát lập tức xác minh danh tính và bất ngờ phát hiện bà Hoàng chính là bạn thân nhiều năm của bà Tần, từng nhiều lần qua nhà bà Tần ở nhờ.

Khi bị triệu tập đến cơ quan công an, trước bằng chứng không thể chối cãi, bà Hoàng cúi đầu thừa nhận toàn bộ hành vi.

Theo lời khai, trong lần đầu ở nhờ nhà bạn, bà Hoàng phát hiện két sắt của bà Tần không khóa. Thấy bên trong có nhiều vàng thỏi và trang sức, người phụ nữ nảy sinh lòng tham.

Ban đầu, bà Hoàng chỉ trộm lén vài món trang sức nhỏ đem bán lấy tiền. Sau đó, thấy bạn không phát hiện nên bà Hoàng càng ngày càng liều lĩnh hơn. Sau đó, bà Hoàng đặt mua một thỏi vàng giả 50g trên mạng, rồi lén tráo thỏi vàng thật trong két sắt bằng thỏi vàng giả.

Trong suốt thời gian dài, bà Tần không hề hay biết, còn bà Hoàng tiếp tục trộm thêm nhiều vòng tay, lắc, dây chuyền mang đi bán. Công an cho biết hiện đã thu hồi được 95.000 NDT (khoảng 350 triệu đồng) tiền tang vật và hoàn trả cho nạn nhân.

Đối tượng Hoàng đã bị áp dụng biện pháp tố tụng hình sự, vụ án vẫn đang được điều tra mở rộng.