Mới đây, travel blogger Win Đi (tên thật là Hồ Tấn Tài, SN 1998) chia sẻ hình ảnh chuyến du lịch tới làng Iseltwald. Những hình ảnh về ngôi làng Thụy Sĩ bình yên trong mùa thu thay lá thu hút sự chú ý trên mạng xã hội, khiến nhiều người muốn "xách ba lô lên và đi".

Nam du khách Việt mê mẩn vẻ đẹp của ngôi làng Iseltwald

Win Đi cho biết, Thụy Sĩ là quốc gia thứ 21 anh đặt chân tới trong hành trình khám phá thế giới. Thực tế, chuyến đi tới làng Iseltwald diễn ra từ năm 2024. Tuy nhiên, thời điểm này, khi Thụy Sĩ bước vào mùa thu lãng mạn trong năm, những hình ảnh, bí quyết du lịch anh từng chia sẻ tiếp tục được quan tâm.

Trong 6 ngày du lịch Thụy Sĩ, làng Iseltwald chính là điểm đến nam du khách mong chờ khám phá nhất.

Nam du khách mê mẩn vẻ đẹp vùng đất này từ sau khi theo dõi "Hạ cánh nơi anh"

Ngôi làng cổ kính nằm bên hồ Brienz xanh biếc như ngọc thường đón lượng khách đông nhất vào mùa hè, đặc biệt là tháng 6-7 hằng năm. Khi ấy, nhiệt độ dao động khoảng 20-27°C, thời tiết dễ chịu, nắng ấm chan hòa, không khí trong lành.

Đây cũng là thời điểm lý tưởng để du khách tản bộ ngắm cảnh, hít thở hương hoa cỏ đang độ khoe sắc. Tuy nhiên, vì là mùa cao điểm du lịch nên ngôi làng thường khá đông, thậm chí quá tải.

Khi thu sang, ngôi làng khoác lên mình chiếc áo mới rực rỡ sắc vàng, cam, đỏ của những hàng cây thay lá nhưng lại vắng vẻ, tĩnh lặng hơn.

Ngôi làng vào thu, lá cây thay màu vàng, cam, đỏ rực rỡ

Sáng sớm, khi Win Đi đặt chân tới làng, trời đang mưa lất phất, sương mờ giăng kín khiến ngôi làng mang vẻ đẹp man mác buồn.

Nhưng tới trưa, nắng lên, cả ngôi làng bừng sáng, giàu sức sống. "Dù không có những địa điểm nổi tiếng để check-in như ở Paris hay Tokyo, nhưng từng góc nhỏ ở Iseltwald đều đẹp một cách giản dị và rất riêng", anh chia sẻ.

Sương giăng khắp ngôi làng lúc sáng sớm

Một trong những khung cảnh đẹp nhất phim "Hạ cánh nơi anh" là hình ảnh chơi piano của Ri Jeong Hyeok (diễn viên Hyun Bin thủ vai) được quay ở bờ nam hồ Brienz, cạnh cầu tàu Iseltwald.

Cầu tàu trên hồ Brienz dài 7m, rộng 1,5m. Sau sự thành công của bộ phim, du khách châu Á tới Iseltwald đều muốn chụp ảnh với cây cầu này.

Du khách thích thú check-in cầu tàu Iseltwald nơi nhân vật Ri Jeong Hyeok chơi Piano (ảnh trái)

"Mình thong thả đi bộ quanh hồ rồi dừng chân ở một quán cà phê nhỏ, viết vài dòng nhật ký. Ở đây, mình gặp một cụ già bản địa rất vui tính. Cụ kể chuyện về thời điểm đoàn phim tới làng quay, giới thiệu những điều dễ thương về ngôi làng. Người dân nơi đây thật sự thân thiện, hiếu khách", nam du khách Việt nhớ lại.

Mỗi góc nhỏ ở ngôi làng đều khiến du khách say mê

Theo kinh nghiệm của Win Đi, thời tiết ở Iseltwald vào mùa thu sẽ thay đổi khá thất thường, chuyển lạnh buốt vào buổi chiều (từ 5-14 độ C), gió ven hồ thổi mạnh. Do đó, du khách nên mặc đồ nhiều lớp, mang theo áo khoác chống nước đề phòng mưa rào bất chợt, mang giày chống trượt để đi bộ an toàn hơn.

"Tuyến xe bus từ Interlaken qua làng thật sự rất đẹp, du khách nên thử", anh nói.

Ngôi làng là nơi lý tưởng để du khách sống chậm

"Mùa thu ở Iseltwald không phải là nơi du khách đến tìm kiếm sự lộng lẫy, mà là nơi để sống chậm lại, hít thở sâu và cảm nhận sự tĩnh lặng từ thiên nhiên", nam du khách Việt chia sẻ.

Ngoài Iseltwald, anh còn ghé thăm Interlaken, Lauterbrunnen, Jungfrau, Lucerne và Bern của Thụy Sĩ.

Ảnh: NVCC