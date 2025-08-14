Liên quan đến việc khách hàng mang 2 thùng xốp chứa toàn tiền lẻ đi mua xe ô tô tại Toyota Bắc Giang vào sáng nay (14/8), phía đại lý chia sẻ thêm, đây là sự việc "có một không hai", chưa từng có tiền lệ tại đây.

Thông tin tới PV VietNamNet, anh Nguyễn Đình Sáng - Trưởng phòng Kinh doanh Toyota Bắc Giang cho biết, vào sáng nay một vị khách hàng trú tại xã Kép, tỉnh Bắc Ninh (thuộc huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang cũ) đã đến đại lý để đặt mua chiếc Toyota Yaris Cross màu đen với giá 650 triệu đồng.

Số tiền đặt cọc trước cho đại lý là 60 triệu. Tuy nhiên, điều đáng nói, vị khách này đã mang đến đại lý 2 thùng xốp chứa toàn tiền lẻ mệnh giá 1-5 nghìn đồng.

Người đàn ông đến đại lý ô tô với 2 thùng xốp đựng toàn tiền lẻ. Ảnh: Toyota Bắc Giang

"Lúc đầu nhìn thấy 2 thùng tiền lẻ, chúng tôi rất bối rối vì số lượng quá nhiều mà không kiểm đếm thì không được. Nhưng tiền nào cũng là tiền, đều đáng quý cả, thế nên chúng tôi huy động khoảng 10 anh chị em hỗ trợ chia nhau đếm, đóng thành các tệp 100 nghìn cho gọn và xếp lại vào thùng xốp.

Với số lượng người đông như vậy mà phải mất hơn 1 giờ đồng hồ mới đếm xong. Nhưng ai nấy đều hào hứng, bởi không phải ngày nào cũng có dịp trải nghiệm ‘ca’ đếm tiền đặc biệt như thế", anh Sáng chia sẻ.

Các nhân viên đều khá vui vẻ được trải nghiệm ‘ca’ đếm tiền đặc biệt. Ảnh: Nguyễn Đình Sáng

Anh Sáng cũng thông tin, vào đầu giờ chiều 14/8, các nhân viên của Toyota Bắc Giang đã mang số tiền lẻ nói trên đến ngân hàng để làm thủ tục nộp tiền. Ngoài 60 triệu tiền mặt, số tiền còn lại của chiếc xe khoảng 590 triệu được vị khách này nhờ người thân chuyển khoản cho phía đại lý vào buổi chiều cùng ngày, đồng thời muốn nhận xe ngay trong buổi chiều cho gọn.

Chiều tối ngày 14/8, vị khách hàng đã nhận được chiếc xe mơ ước của mình. Ảnh: Nguyễn Đình Sáng

Chia sẻ thêm về vị khách đặc biệt, đại diện Toyota Bắc Giang cho biết, khách hàng này là một nông dân nhưng rất yêu thích dòng xe SUV đô thị Toyota Yaris Cross.

Do đặc thù công việc là trồng và bán rau quả nên tiền tiết kiệm của ông chủ yếu là tiền lẻ, mệnh giá thấp. Số tiền được ông dành dụm trong nhiều năm. Tuy nhiên, phía đại lý cho rằng, thông tin trên nhiều trang mạng nói ông tiết kiệm mỗi ngày 20 nghìn đồng từ tiền ăn sáng là không hoàn toàn chính xác.

Ngoài ra, phía đại lý không cung cấp thêm thông tin cá nhân liên quan đến vị khách do chính sách bảo mật của hãng.

Cảnh các nhân viên tại Toyota Bắc Giang kiểm đếm tiền. Ảnh: Nguyễn Đình Sáng

Trước đó, từ trưa 14/8, trên các diễn đàn và mạng xã hội rộ lên hình ảnh và thông tin về một khách hàng mua mang 2 thùng xốp đựng toàn tiền lẻ đi mua ô tô khiến cộng đồng "dậy sóng". Câu chuyện ngay lập tức được lan truyền rộng rãi, khiến nhiều độc giả không khỏi bất ngờ, xen lẫn cảm giác thích thú và... "thần tượng" sự kiên trì tích góp của người mua.

Thậm chí, trên mạng còn lan truyền câu chuyện hài hước rằng vị khách này gom được 700 triệu tiền lẻ là nhờ… tích cóp từng tờ 20 nghìn vợ đưa ăn sáng.

