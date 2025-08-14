Mới đây, trên mạng xã hội lan truyền hình ảnh một người đàn ông mang theo hai thùng xốp lớn chứa đầy tiền lẻ đi mua ô tô. Theo hình ảnh được chia sẻ, mỗi thùng xốp được xếp chật kín những cọc tiền mệnh giá nhỏ 1-2 nghìn đồng. Cùng với đó là cảnh nhiều nhân viên của một đại lý ô tô cùng chia nhau kiểm đếm số tiền này.

Ảnh chụp màn hình một bài chia sẻ trên diễn đàn Otofun.

Sự việc nhanh chóng thu hút sự chú ý và bàn luận sôi nổi từ cộng đồng mạng. Nhiều người bày tỏ sự bất ngờ và thích thú với cách thanh toán “độc lạ”, hiếm gặp này.

Trên các diễn đàn, một số bình luận cho rằng đây là kết quả của quá trình “tích tiểu thành đại” trong thời gian dài, thể hiện sự kiên trì đáng nể của vị khách hàng. Lại cũng có những bình luận hài hước: “Showroom chắc mất cả buổi để đếm tiền”, hay “Thanh toán kiểu này vì việc chuyển khoản dịch vụ có vẻ... nhàm chán".

Thùng xốp với toàn tiền lẻ mệnh giá 1-5 nghìn đồng. Ảnh: Toyota BG

Theo nguồn tin, PV VietNamNet đã xác định sự việc diễn ra tại đại lý Toyota Bắc Giang (phường Bắc Giang, tỉnh Bắc Ninh), đồng thời những hình ảnh thú vị của vị khách hàng cũng được phát đi từ chính các nhân viên sales của đại lý này.

Trao đổi với VietNamNet, anh Nguyễn Đình Sáng - Trưởng phòng Kinh doanh Toyota Bắc Giang xác nhận, vào sáng nay (14/8), một vị khách hàng trú tại xã Kép, tỉnh Bắc Ninh (thuộc huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang trước đây) đã đến đại lý để mua xe và mang theo 2 thùng xốp tiền mặt. Tuy nhiên, số tiền lẻ này là 60 triệu chứ không phải 700 triệu như nhiều đồn đoán trên mạng xã hội.

Cảnh đếm tiền "nhớ đời" của các nhân viên Toyota Bắc Giang sáng 14/8. Ảnh: Nguyễn Đình Sáng

"Dù có 60 triệu nhưng do toàn tiền lẻ, chúng tôi phải huy động 5-6 người cùng đếm và mất khoảng hơn 1 giờ để kiểm xong. Đầu giờ chiều nay, chúng tôi đã cùng chủ xe mang tiền ra ngân hàng. Dù hơi mất thời gian nhưng các anh em đều rất vui vì chưa bao giờ gặp trường hợp như vậy", anh Sáng nói với VietNamNet.

