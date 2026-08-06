Theo Motorcycles Data, doanh số xe máy điện tại Việt Nam tăng 84,5% trong 5 tháng đầu năm 2026, đưa Việt Nam trở thành thị trường xe máy điện lớn thứ 3 thế giới.

Hằng năm, mùa tựu trường được xem là giai đoạn cao điểm khi nhu cầu mua phương tiện cho học sinh, sinh viên tăng mạnh sau kỳ thi chuyển cấp và tốt nghiệp THPT. Đối với nhiều gia đình, đây không đơn thuần là việc lựa chọn một chiếc xe mà còn là quyết định gắn với sự an toàn, tính tự lập của con và chi phí sử dụng trong nhiều năm tới.

Theo các đại lý phân phối xe máy điện hai bánh, nhóm khách hàng học sinh hiện chiếm tỷ trọng lớn trong doanh số giai đoạn cuối mùa hè, khi nhiều phụ huynh lựa chọn mua xe trước năm học mới. Nếu trước đây giá bán và kiểu dáng là những yếu tố được quan tâm hàng đầu, thì hiện nay tiêu chí lựa chọn đã có nhiều thay đổi. Khi học sinh bắt đầu chủ động hơn trong việc di chuyển, phụ huynh ngày càng ưu tiên những mẫu xe có khả năng vận hành ổn định, chi phí sử dụng hợp lý, đồng thời được trang bị các công nghệ hỗ trợ giúp quản lý phương tiện và tăng sự an tâm trong quá trình sử dụng.

Nhiều thương hiệu uy tín tích cực triển khai các chương trình ưu đãi khi mua xe điện hai bánh giai đoạn này

Nắm bắt nhu cầu mua sắm trong mùa cao điểm, nhiều doanh nghiệp triển khai các chương trình ưu đãi nhằm hỗ trợ người tiêu dùng tiếp cận xe máy điện dễ dàng hơn. Trong đó, Yadea triển khai chương trình "Mua xe Yadea - Săn iPhone 17" từ nay đến hết ngày 30/9/2026, áp dụng cho các dòng xe máy điện dành cho học sinh thông qua các giao dịch trực tiếp tại cửa hàng, cũng như các đơn hàng hợp lệ trên gian hàng trực tuyến chính hãng của Yadea tại TikTok Shop, Shopee và Lazada, tạo điều kiện để khách hàng dễ dàng lựa chọn kênh mua sắm phù hợp.

Khách hàng mua xe có cơ hội nhận quà thông qua chương trình quay thưởng, đồng thời vẫn được hưởng chính sách "Thu xăng đổi điện - Thu cũ đổi mới" với mức hỗ trợ lên đến 10 triệu đồng, tùy theo từng dòng xe và điều kiện áp dụng.

“Mua xe Yadea - Săn iPhone 17” dự kiến bao gồm 20.000 giải thưởng

Song song với các chương trình ưu đãi, Yadea tiếp tục mở rộng danh mục xe dành cho học sinh với nhiều lựa chọn về thiết kế và mức giá. Một số mẫu xe được tích hợp các tính năng như định vị GPS, hàng rào điện tử, cảnh báo chuyển động và theo dõi trạng thái phương tiện, giúp phụ huynh dễ dàng quản lý xe khi con tự đi học hoặc tham gia các hoạt động ngoại khóa. Trên một số phiên bản, màn hình thông minh còn hỗ trợ dẫn đường, kết nối Bluetooth và tùy chỉnh chế độ lái, đáp ứng nhu cầu sử dụng của người trẻ.

Trong bối cảnh nhu cầu xe máy điện dành cho học sinh tiếp tục gia tăng, thị trường được kỳ vọng sẽ cạnh tranh mạnh hơn ở cả sản phẩm, công nghệ và trải nghiệm dịch vụ. Với người tiêu dùng, mùa tựu trường không chỉ là thời điểm mua sắm mà còn là cơ hội để lựa chọn những phương tiện phù hợp với nhu cầu sử dụng lâu dài, góp phần hình thành thói quen di chuyển an toàn và thân thiện với môi trường cho thế hệ trẻ.

Bích Đào