Hơn 3.300 giải thưởng trị giá gần 6,9 tỷ đồng đang chờ khách hàng sử dụng App Petrolimex 2.0, nổi bật là 34 chiếc iPhone 18 Pro Max dành cho 34 tỉnh, thành phố.

Hơn 3.300 giải thưởng hấp dẫn trên toàn quốc

Cơ hội sở hữu những sản phẩm công nghệ như iPhone 18 Pro Max, iPad, Apple Watch cùng hàng nghìn phần quà giá trị đang được Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) mang đến cho khách hàng thông qua chương trình quay số trúng thưởng “Tải App ngay - Đón vận may”.

Chương trình diễn ra từ ngày 15/10/2026 đến hết ngày 31/12/2026, dành cho khách hàng sử dụng ứng dụng Petrolimex 2.0 (App Petrolimex 2.0) và đáp ứng đầy đủ điều kiện theo thể lệ. Khi mua xăng dầu và tích điểm Petrolimex ID thành công, khách hàng có cơ hội nhận mã dự thưởng để tham gia chương trình.

Với tổng giá trị giải thưởng lên tới 6.873.040.000 đồng, chương trình gồm 5 hạng giải: đặc biệt, nhất, nhì, ba và khuyến khích.

Trong đó, 34 giải đặc biệt là iPhone 18 Pro Max 512GB, tổng trị giá hơn 1,64 tỷ đồng. Tiếp đến là 122 giải nhất, mỗi giải gồm một iPad A16 5G 256GB, tổng trị giá hơn 2,41 tỷ đồng; 200 giải nhì là Apple Watch SE 3 5G 44mm, tổng trị giá 1,87 tỷ đồng.

Bên cạnh các sản phẩm công nghệ, Petrolimex dành 1.120 giải ba, mỗi giải trị giá 500.000 đồng và 1.900 giải khuyến khích, mỗi giải trị giá 200.000 đồng. Hai hạng giải này có tổng giá trị lần lượt là 560 triệu đồng và 380 triệu đồng, được trao dưới hình thức quyền lợi mua xăng dầu.

Với các giải thưởng mua xăng dầu, khách hàng nhận phiếu quà tặng điện tử (E-voucher), được quy đổi thành điểm Petrolimex ID theo tỷ lệ 1 đồng tương ứng 1 điểm. Số điểm tích lũy có thể sử dụng để mua xăng dầu tại hệ thống cửa hàng Petrolimex và có thời hạn sử dụng 12 tháng kể từ ngày được ghi nhận vào tài khoản.

Một điểm đáng chú ý là cơ cấu giải thưởng được phân bổ theo địa bàn, tạo cơ hội trúng thưởng cho khách hàng tại cả 34 tỉnh, thành phố. Theo đó, mỗi địa phương có 1 giải đặc biệt, 3 giải nhất, 5 giải nhì, 30 giải ba và 50 giải khuyến khích.

Ngoài cơ cấu giải thưởng chung, 10 Công ty TNHH MTV Petrolimex tại các tỉnh, thành phố có kết quả phát triển số lượng PLX ID mới cao nhất sẽ được xét bổ sung giải thưởng. Mỗi địa bàn thuộc nhóm này được tăng thêm 35 giải, gồm 2 giải nhất, 3 giải nhì, 10 giải ba và 20 giải khuyến khích.

Cách phân bổ này vừa mở rộng cơ hội nhận thưởng cho khách hàng tại nhiều địa phương, vừa tạo động lực để các đơn vị thuộc Petrolimex đẩy mạnh giới thiệu, hướng dẫn người tiêu dùng tiếp cận và sử dụng ứng dụng.

Với cơ cấu giải thưởng trải rộng trên toàn quốc, chương trình tạo điều kiện để khách hàng ở các địa phương đều có cơ hội tham gia, đồng thời góp phần mở rộng phạm vi tiếp cận App Petrolimex 2.0.

Cơ hội dự thưởng tạo động lực sử dụng App Petrolimex 2.0

Bên cạnh cơ cấu giải thưởng đa dạng, cách thức tham gia chương trình được thiết kế gắn với nhu cầu mua xăng dầu thường ngày. Nhờ đó, khách hàng có thể tích lũy mã dự thưởng thông qua những giao dịch phù hợp với nhu cầu thực tế.

Để tham gia, khách hàng cần tải App Petrolimex 2.0, đăng ký đầy đủ thông tin và được cấp mã định danh PLX ID hợp lệ. Khi phát sinh giao dịch mua xăng dầu thuộc phạm vi chương trình và tích điểm Petrolimex ID thành công, khách hàng sẽ được hệ thống cấp mã dự thưởng theo thể lệ.

Mỗi PLX ID được cấp tối đa một mã dự thưởng mỗi ngày, áp dụng cho giao dịch mua xăng dầu tích điểm thành công đầu tiên trong ngày. Nếu tiếp tục phát sinh giao dịch đủ điều kiện vào ngày tiếp theo, khách hàng được cấp thêm một mã dự thưởng mới.

Đáng chú ý, chương trình không quy định giá trị giao dịch mua xăng dầu tối thiểu, đồng thời không giới hạn tổng số mã dự thưởng mà khách hàng có thể tích lũy trong thời gian khuyến mại. Điều này giúp người tiêu dùng chủ động tham gia thông qua các giao dịch thường ngày mà không cần tăng giá trị mua hàng để đáp ứng điều kiện nhận mã.

Thông qua chương trình “Tải App ngay - Đón vận may”, Petrolimex tiếp tục gắn các chính sách khuyến mại với nhu cầu tiêu dùng thực tế, tạo thêm động lực để khách hàng sử dụng App Petrolimex 2.0. Chương trình cũng góp phần thúc đẩy mở rộng tệp người dùng, gia tăng trải nghiệm và khuyến khích người tiêu dùng tiếp cận các tiện ích số trong hoạt động mua xăng dầu.

Xem chi tiết chương trình tại: Các chương trình khuyến mại App Petrolimex 2.0.

(Nguồn: Petrolimex)